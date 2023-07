El de este martes era el primer juego del argentino y el catalán como titulares con la casaca rosa del Inter de Miami. Ambos solo tardaron 8 minutos en conectarse y hacer un gol.

El rival era el Atlanta United del colombiano Edwin Mosquera, que empezó en el banco de suplentes. En los de David Beckham, el venezolano Josef Martínez acompañó a Messi en ataque.

Messi anotó su primer gol vestido de rosa la semana pasada, al ingresar en el segundo tiempo del partido de Leagues Cup contra Cruz Azul de México.

Este martes, el 10 aumentó su cuenta goleadora en Norteamérica. El primero del partido también fue su primero en la Major League Soccer (MLS). Busquets le tiró un pelotazo al vacío, a la espalda de toda la defensa, y Messi intentó definir pero la pelota pegó en el palo más lejano, con la fortuna de que el rebote le quedó a él mismo y anotó sin problema:

