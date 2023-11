Concluyó la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. En el Grupo A, el Deportes Tolima se perfila como firme candidato a ser el finalista, luego de vencer al Deportivo Cali en el Murillo Toro; en el Grupo B, Millonarios tomó la punta gracias a su victoria frente al Independiente Medellín en El Campín.

Si bien ambos equipos son los favoritos en cada zona (tienen puntaje perfecto al cosechar nueve puntos de nueve posibles), las cuentas aún le dan a siete de los ocho equipos clasificados. El único eliminado es América de Cali, que viene de perder en el Atanasio Girardot ante Atlético Nacional.

Grupo A

Deportes Tolima tiene todo a favor: El equipo dirigido por David González ha tenido un desempeño extraordinario, no en vano suma siete victorias consecutivas en Liga. Con 9 puntos en el bolsillo, podría certificar su clasificación anticipadamente en caso de hacer al menos 4 puntos en sus próximas dos salidas y que Junior de Barranquilla pierda alguno de sus próximos partidos.

Junior mantiene la ilusión: Los de Arturo Reyes son los escoltas del líder Tolima y siguen soñando con la final, más allá de que las posibilidades favorecen al rival. Entre sus cuentas, existe una posibilidad de definir la clasificación ante los ibaguereños en el Metropolitano, encuentro que será el último de los cuadrangulares. Para que esto ocurra es necesario que Tolima pierda o empate al menos uno de sus dos próximos partidos y Junior gane para descontar la diferencia de tres puntos que hay en este momento.

Cali y Águilas se aferran al milagro: Ambos equipos están en el fondo de la tabla con una sola unidad, razón por la que cada uno está obligado a ganar los tres partidos que restan y de paso esperar que Tolima no gane más y que Junior no logra hacer más de 4 puntos. Vale recordar que Águilas tiene el plus de contar con el punto invisible.

Grupo B

Millonarios depende de sí mismo: El conjunto capitalino consiguió una victoria crucial ente su rival directo que lo encamina de cara a defender el título de campeón. Podría sellar su clasificación anticipadamente en caso de vencer al DIM en la próxima jornada y al menos empatar con América en el Pascual Guerrero.

Medellín debe recuperarse en casa: Los de Alfredo Arias pasaron a ser escoltas de Millonarios, pero cuentan con la posibilidad de recuperar la cima en la próxima fecha ante este mismo rival. Pensando en la clasificación, deben ganarle al equipo de Gamero y tras esto mantener el rendimiento de los azules para continuar igualados en unidades y ganar la posición por el punto invisible.

Nacional tiene una pequeña oportunidad: La victoria sobre América le dio una pequeña luz de esperanza al verde. Está obligado a ganar todo lo que le queda y de paso esperar que tanto Millonarios como Medellín no sobrepasen los 11 puntos.

