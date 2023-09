El Junior de Barranquilla parece estar levantando cabeza, pues en los dos últimos partidos superó con creces a sus rivales. Con un 7-1 ante Unión Magdalena y un 1-5 ante Alianza Petrolera en el encuentro válido por la fecha 11 de la liga colombiana, el equipo llena de esperanzas a su hinchada. Gonzalo Lencina, delantero de los tiburones, habló con El Vbar de Caracol sobre los cambios que les han permitido mostrar los resultados que se esperaban desde el inicio de la temporada.

Reveló que la partida del Bolillo Gómez fue un golpe duro para los jugadores. “Nos dolió muchísimo la despedida de él porque no lo pudimos defender como hubiésemos querido dentro de la cancha, pero el fútbol tiene estas cosas y tuvimos que cambiar la página”, señaló respecta a la transparencia que caracterizó al entrenador al momento de comunicar su renuncia en el camerino.

Además, atribuye el éxito del equipo en las últimas fechas al cambio en el plan de juego. Sin embargo, aunque desde la llegada de Arturo Reyes se han visto resultdos completamente distintos, afirmó que la historia en el camerino siempre fue la misma. “Hoy tenemos esa suerte de que los rebotes nos están quedando, las pelotas están entrando y eso se ve distinto. Pero nosotros dentro de bastidores siempre estuvimos con esa fe de que podíamos cambiar lo que veníamos viviendo por la calidad de jugadores que hay”, añadió.

Finalmente, destacó a Atlético Nacional como el mejor equipo en lo que va de la temporada. “Yo creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Viene de meter cinco goles también, va a ser un lindo partido el que nos vamos a encontrar el domingo”, comentó de cara al próximo encuentro ante los verdolagas.

Actualidad en Junior

Se abrió el arco para Junior: La verdad que sí es un sufrimiento (no marcar), pero bueno, estaba tranquilo por que el equipo mostraba cosas buenas, yo lo dije apenas llegué, por ahí es importante para el delantero, pero más importante que el equipo sume y se sienta cómodo y ver progreso y es lo que estamos haciendo.

Partido ante Unión Magdalena: Sí, salió muy bien. Obviamente que uno de jugador quiere estar siempre, quiere estar para ayudar al equipo. El profe decidió por otro compañero que también venía haciendo muy bien las cosas. Él sabe, ve y está con nosotros toda la semana, nos conoce y decidió que yo no esté para ese partido, obviamente me hubiese gustado estar, pero bueno, siempre apoyando al equipo desde donde me toque. Hicieron un gran partido y la verdad que pusieron muy cálida a la gente del junior en la cancha y ayer se dio un triunfo también muy importante para entrar en racha.

Alto nivel de los jugadores: Están en un nivel muy alto los chicos, eso nos pone muy contentos a todos porque es una linda oportunidad que tenemos todos de crecer. Si el equipo está bien, la verdad que cada uno que entra ir al máximo, también lo v a hacer muy bien, hay mucho positivismo, la idea del profe es muy buena, hay mucha tenencia y movilidad. Gracias a Dios nos está saliendo estamos muy contentos.

¿Qué equipo le parece que juega mejor? Nacional, yo creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Viene de meter cinco goles también, creo que va a ser un lindo partido el que nos vamos a encontrar el domingo.

Cambios desde la salida del Bolillo

¿Qué dijo Bolilllo cuando se fue? Sí, el siempre a nosotros nos comunicaba las cosas. Nos dolió muchísimo la despedida de él porque no lo pudimos defender como hubiésemos querido dentro de la cancha, pero el fútbol tiene estas cosas y tuvimos que cambiar la página.

¿Qué ha cambiado? Estamos muy confiados con el trabajo del profe, muy comprometidos con el club y el grupo se siente muy bien. Fueron pasando los días, los entrenamientos y el equipo fue creciendo, estamos muy unidos y eso hace que en la cancha cada uno de más del 100% y se muestren las buenas cosas que se han visto.

Lee También

Actitud en el camerino: Te soy sincero, la historia siempre estuvo igual, estuvo muy bien, lamentablemente al principio del campeonato no nos salían las cosas, hoy tenemos esa suerte de que los rebotes nos están quedando, las pelotas están entrando y eso se ve distinto. Pero nosotros dentro de bastidores siempre estuvimos con esa fe de que podíamos cambiar lo que veníamos viviendo por la calidad de jugadores que hay y se nos está dando y estamos viviendo este momento.

Plan de juego diferente: Tratamos de ser un equipo muy agresivo, muy ofensivo, de mucha tenencia para que se encuentren los espacios, utilizar mucho también los extremos que están en un buen momento y hay que aprovecharlos, son grandes jugadores. Cuando se pierde la pelota es tratar de recuperarla lo más rápido posible para volver a atacar, esa es la idea que tenemos.

Primeros meses con el equipo

Adaptación: Con los chicos los voy conociendo, ya voy tres meses acá, cada día los voy conociendo más. Hay jugadores de mucha jerarquía, tenemos una idea de juego muy clara ahora con el profe, nosotros como delanteros, el profe busca que tengamos mucha movilidad, descensos para darle lugar a los extremos y gracias a Dios estamos en una buena racha, ayer me tocó a mí, ojalá que esto para los delanteros nos sirva y que siga creciendo.

Críticas en redes sociales: Yo soy mucho de no mirar redes sociales y eso lo ayuda a uno a mantenerse enfocado en lo que quiere, uno viene a hacer bien las cosas y lo que yo anhelo desde mi llegada, hay veces que se puede y veces que no, pero yo siempre vengo con esa convicción de crecer, de aprender muchísimo y hacer muy bien las cosas, sea en el club que sea. Ahora estoy disfrutando este momento, no lo quiero dejar pasar y tratar de hacer bien las cosas y mantenerme fuera de los comentarios de las redes sociales.