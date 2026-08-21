Por: Gol Caracol

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Johan Mojica irrumpió con fuerza en el Getafe, a pesar de haber sido uno de los últimos fichajes en confirmarse. El lateral colombiano fue presentado el 18 de agosto junto al delantero Enes Ünal y Francho Serrano. Dos días después, Mojica ya se encontraba como titular en un partido determinante frente al Partizán. Su desempeño no pasó desapercibido: tras disputar los noventa minutos completos, se retiró del estadio Coliseum como la figura destacada del encuentro.

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Una de sus grandes virtudes en su estreno fue la rápida adaptación. Mojica no necesitó tiempo de acoplamiento ni instrucciones especiales para brillar en el campo. Durante el partido, se lució con una habilitación que permitió a Ünal anotar el primer gol del enfrentamiento. Además, cuando el equipo jugaba en inferioridad numérica, Mojica selló la victoria al marcar el tercer gol en el minuto 92 con un potente disparo desde fuera del área, garantizando así una importante ventaja para el compromiso de vuelta en Belgrado.

Este rendimiento ha representado un seguro para el equipo, que ahora cuenta con un jugador clave en una zona fundamental de la estrategia de José Bordalás, el entrenador. Bordalás ha manifestado la importancia de contar con laterales resistentes y versátiles, capaces de recorrer toda la banda. En el costado izquierdo, la competencia es interesante: Mojica, próximo a cumplir 34 años, aporta experiencia y calidad; mientras David Cordón, conocido como ‘Davinchi’ y con solo 18 años, representa el relevo generacional. La llegada del colombiano supone un aumento en el nivel de exigencia para el joven jugador.

El técnico Bordalás expresó su satisfacción por el debut de los refuerzos, destacando no solo el esfuerzo físico, sino el aporte al juego colectivo. En sus palabras en rueda de prensa, reconoció el trabajo de Mojica y sus compañeros debutantes, subrayando el carácter y oficio demostrados en un partido considerado duro y exigente.

Para Mojica, el reconocimiento fue especial. Después de un recorrido por varios equipos españoles, entre ellos Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, parece haber encontrado un entorno adecuado bajo la dirección de Bordalás. El propio jugador elogió al entrenador durante su presentación, resaltando su capacidad de mantener al equipo en un alto nivel competitivo y la oportunidad de disputar un torneo continental.

Su siguiente reto será enfrentar al Racing de Santander en la liga local. Tras una actuación sobresaliente y el respaldo de la afición, Mojica se perfila como titular en el costado izquierdo, con la expectativa de mantener su nivel y consolidarse como pieza clave en el esquema de Bordalás.

¿Por qué fue destacado Johan Mojica en su debut con el Getafe frente al Partizán?

Johan Mojica fue destacado en su primer partido con el Getafe debido a su rápida adaptación y contribución decisiva: asistió a Enes Ünal para el primer gol y anotó el tercero, sellando la victoria cuando el equipo jugaba con diez jugadores. Según las declaraciones de su entrenador Bordalás, su desempeño fue formidable, mostrando su experiencia y calidad como lateral izquierdo.

¿Cómo influye la competencia entre Johan Mojica y David Cordón ‘Davinchi’ en el Getafe?

La competencia entre Mojica y ‘Davinchi’, quienes tienen una diferencia de dieciséis años, aporta un equilibrio de experiencia y juventud al equipo. Mojica, con su trayectoria y solvencia defensiva, se ha adelantado tras su destacado debut, lo que eleva el nivel de exigencia para el joven ‘Davinchi’, incentivando así el crecimiento individual y colectivo en el Getafe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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