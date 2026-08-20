Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La división mayor del fútbol colombiano, conocida como Dimayor, anunció en una asamblea extraordinaria que el formato de la Liga BetPlay II-2026 no sufrirá cambios significativos a pesar de las alteraciones en el calendario generadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial entregada por la Dimayor, el torneo mantendrá la estructura tradicional con 19 fechas bajo el sistema todos contra todos, seguidas por los cuadrangulares semifinales y una final que se jugará en dos partidos, ida y vuelta. La propuesta de modificar el sistema e introducir playoffs fue discutida, pero no logró consenso suficiente para ser implementada.

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El organismo rector del fútbol profesional explicó que el campeonato podría extenderse hasta el 22 de diciembre de 2026, debido a los partidos que aún deben ser reprogramados tras la emergencia sísmica. Esto responde a la necesidad de garantizar un adecuado desarrollo de las competencias y lo que la Dimayor calificó como un “manejo responsable y equilibrado del calendario”. En ese sentido, la decisión de conservar los cuadrangulares tiene un peso relevante para los clubes, pues los partidos como locales generan ingresos adicionales por taquilla, lo que supone un alivio financiero luego de las dificultades experimentadas este año.

En la Copa BetPlay, el segundo torneo en importancia organizado por la Dimayor, sí se implementaron modificaciones relevantes: a partir de los octavos y cuartos de final, los enfrentamientos se definirán en un solo partido y ya no en series de ida y vuelta como era costumbre. Por su parte, las semifinales y la final mantienen el sistema tradicional con dos compromisos. La sede para estos partidos únicos también quedó clara: frente a un cruce entre un club del Torneo BetPlay (segunda división) y uno de la Liga BetPlay (primera división), el equipo de la segunda categoría actuará como local; si ambos son equipos de primera, el que tenga mejor posición en la tabla de reclasificación del primer semestre será local.

Las determinaciones tomadas por la Dimayor buscan principalmente reducir la sobrecarga de partidos y reorganizar el calendario tras el terremoto, lo que otorgará a cada encuentro de Copa una importancia mayor: un solo resultado adverso en octavos o cuartos significará la eliminación inmediata, aumentando así la presión sobre los equipos que sigan en carrera.

¿Cuál es el formato de la Liga BetPlay II-2026 según la Dimayor?

El formato de la Liga BetPlay II-2026, según lo establecido por la Dimayor, mantendrá las 19 fechas de todos contra todos, cuadrangulares semifinales y una final a doble partido. No se implementarán playoffs, y la competición podrá extenderse hasta el 22 de diciembre de 2026 si persisten partidos aplazados a causa del terremoto del 10 de agosto.

¿Cómo funcionarán los partidos únicos en la Copa BetPlay y cómo se define la localía?

En Copa BetPlay, desde octavos hasta cuartos de final los partidos serán a encuentro único. Si se enfrentan un club del Torneo BetPlay y uno de la Liga BetPlay, el primero será local; si ambos equipos pertenecen a primera división, el club mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre jugará en su estadio. Las semifinales y final conservarán partidos de ida y vuelta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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