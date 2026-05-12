El nombre de Sergio Ramos vuelve a sacudir al fútbol español, pero esta vez no por su carrera como jugador, sino por un ambicioso movimiento empresarial que podría cambiar la historia del Sevilla.

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El histórico defensor estaría muy cerca de convertirse en propietario del club donde se formó, en una operación que ya cuenta con acuerdo entre las partes, aunque aún no se ha oficializado completamente.

De acuerdo con la Cadena SER, el exjugador del Real Madrid lidera, junto al fondo de inversión Five Eleven Capital, la compra de una participación mayoritaria del Sevilla, en una operación que rondaría los 450 millones de euros.

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El acuerdo contempla la adquisición de hasta el 80 % del club, incluyendo también la deuda existente, que se sitúa en decenas de millones de euros. Esto marcaría un cambio histórico, ya que el Sevilla pasaría de estar en manos de familias locales a un modelo con capital internacional.

Aunque varios reportes coinciden en que ya existe un acuerdo entre Sergio Ramos y los principales accionistas del club, la operación todavía no está completamente cerrada. Falta la firma definitiva en notaría y, sobre todo, la aprobación de organismos como LaLiga y el Consejo Superior de Deportes.

Cadena SER incluso señala que el acuerdo ya habría sido alcanzado tras reuniones clave entre las partes, y que Ramos tendría un papel activo en la gestión del club, más allá de ser una figura simbólica.

Esto significa que, aunque el negocio está prácticamente listo, aún existen pasos legales indispensables antes de que pueda anunciarse oficialmente.

Una negociación que lleva meses

El interés de Sergio Ramos por comprar el Sevilla no es nuevo. Desde comienzos de 2026 se conoció que el defensor encabezaba un grupo inversor interesado en adquirir el club. En ese momento, los accionistas firmaron una carta de intención que le dio exclusividad para negociar la compra.

Posteriormente, el grupo realizó una auditoría financiera para analizar la situación económica de la institución, uno de los pasos más delicados en este tipo de operaciones.

Durante ese proceso, la cifra de la operación se fue ajustando, pero siempre se mantuvo en torno a los 400-450 millones de euros, dependiendo de variables como la deuda del club y su situación deportiva.

Un punto clave en esta historia es entender que Sergio Ramos no compraría el Sevilla por sí solo. Según múltiples reportes, el exjugador actúa como la cara visible de un grupo inversor, que es el que aporta el capital principal para la operación.

Aun así, su papel sería determinante tanto en la negociación como en la futura gestión del club, lo que lo convertiría en una figura central en esta nueva etapa.

La posible compra llega en un momento especialmente delicado para el Sevilla. El equipo atraviesa dificultades económicas y deportivas, incluso luchando por evitar el descenso en la temporada actual, lo que añade presión y urgencia a la operación.

Además, el acuerdo incluiría una futura inyección de capital para sanear las finanzas del club y mejorar su capacidad deportiva, algo que sería clave para su estabilidad.

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