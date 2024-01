La Liga de España es uno de los torneos que más sorpresas ha tenido durante esta campaña, ya que en la parte alta de la tabla, por ejemplo, hay un equipo que se les coló al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid, el Girona, el cual ha vivido una temporada de ensueño y por eso marcha en las primeras posiciones del campeonato.

Por otro lado, en la parte baja de la tabla, también hay un equipo que en los últimos años ha sido protagonista en Europa, pero durante las dos últimas campañas no ha podido tener un rendimiento óptimo, por lo que ahora sufre con el tema del descenso y los hinchas están bastante molestos, el Sevilla.

Durante la temporada, el equipo de Andalucía tan solo ha ganado 3 de los 19 partidos que ha jugado por liga, lo que lo ubica en la posición 16 a solo un punto de los puestos del descenso. Además, en Champions League también tuvo un rendimiento decepcionante, por lo que quedó último en su grupo y se quedó sin chances, ni siquiera, de ir a Europa League.

Uno de los más criticados por el nivel que ha mostrado el equipo en el año es Sergio Ramos, defensa central con amplia experiencia con clubes como el Real Madrid y el PSG, pero desde que llegó que no ha podido mostrar su mejor fútbol y por eso los hinchas no están contentos con él.

Luego de la derrota del Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao por 0-2, correspondiente a la jornada 19 de La Liga, Ramos estaba atendiendo a los medios de comunicación, cuando un aficionado comenzó a apuntarlo y a gritarle palabras ofensivas, por lo que el defensa reaccionó.

🗣️ ‘Have a little respect, people are talking here! Have a little respect for the people and the badge’

Sergio Ramos yelled at a fan in the middle of his postgame interview 🫢

(via @DAZN_ES)pic.twitter.com/iL5FMkKQI7

— B/R Football (@brfootball) January 4, 2024