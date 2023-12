La primera ronda de la Champions League terminó de gran manera con muchas sorpresas, como por ejemplo la eliminación del Manchester United y el Sevilla de España, entre otros.

Por otro lado, otros clubes clasificaron sin ningún inconveniente a los octavos de final, como el caso de los favoritos, que para esta edición son el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Manchester City.

