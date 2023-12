El París Saint-Germain se asomó al abismo de la eliminación, viéndose virtualmente fuera durante más de media hora, pero pudo finalmente clasificarse a octavos en la Liga de Campeones, este miércoles al empatar 1-1 en el campo del Borussia Dortmund en la sexta y última jornada del grupo F.

Los alemanes se adelantaron en el 52 por medio de Karim Adeyemi y poco después, en el 56, Warren Zaïre-Emery reequilibró el marcador. A Kylian Mbappé se le anuló un tanto en el 76 por fuera de juego tras una revisión mediante el VAR.

El empate no garantizaba la clasificación del PSG a octavos pero terminó valiendo a los franceses ya que el Newcastle no ganó en su partido ante el AC Milán, con el que incluso acabó perdiendo 2 a 1 en su estadio. La victoria no sirvió a los italianos para avanzar, ya que necesitaban una derrota del campeón francés.

El PSG acabó segundo con 8 puntos, superado por el Dortmund (11), que tenía seguro el pasaje a octavos y que este miércoles amarró el liderato. Los parisinos serán por lo tanto la bomba a evitar por los ganadores de grupo en el sorteo de la próxima ronda.

El histórico AC Milan (3º, 8) tendrá el consuelo de pasar a disputar la Europa League desde febrero, mientras que el Newcastle (4º, 5) da por terminada su andadura en las competiciones europeas de esta temporada.

Quedar eliminado en la fase de grupos hubiera sido un fracaso absoluto para el PSG, que desde que en 2011 fue adquirido por sus propietarios cataríes de QSI no se ha despedido del torneo antes de las rondas de eliminación directa.

Levantar la ‘Orejona’ es precisamente la gran obsesión para el club de la capital francesa, subcampeón en 2020 pero nunca coronado en la máxima competición continental.

En las dos ediciones anteriores, las que Lionel Messi jugó con la camiseta del PSG, el equipo cayó en octavos de final y ello fue percibido como un fracaso sin paliativos, algo que sirve de aviso para el entrenador Luis Enrique después de superar este ‘match ball’ en contra.

Para avanzar hacia la final de Wembley, el PSG debe mejorar eso sí su rendimiento europeo fuera de casa. En esta fase de grupos había perdido en Newcastle (4-1) y Milan (2-1), lo que le había dejado contra las cuerdas antes del sufridísimo empate en Dortmund (1-1) de esta última jornada.

El Atlético de Madrid entrará en el sorteo de octavos de Champions como cabeza de serie tras ganar 2-0 a la Lazio este miércoles, amarrando el primer lugar del grupo E.

Los goles de Antoine Griezmann (6) y Samuel Lino (51) dieron la victoria a los rojiblancos, a los que les bastaba un empate para finalizar líder de la llave, por delante de la Lazio, también clasificada para octavos.

El Atlético estará en el bombo de octavos el lunes como primero de grupo por primera vez desde la temporada 2016/2017.

Por su parte, el Barcelona ofreció de nuevo una imagen triste y perdió 3-2 en su visita al Amberes, una derrota sin consecuencias porque los azulgranas pasaron a octavos como primeros del grupo H.

El cuadro español regresa a esa instancia como primero del grupo H, tras no haber alcanzado los cruces los dos cursos anteriores. Le acompañará el Oporto, que batió con contundencia (5-2) al Shakhtar Donetsk.

Por su parte, el Manchester City terminó su grupo con pleno de triunfos. Dieciocho puntos de dieciocho posibles.

El defensor del título en la Liga de Campeones se impuso este miércoles por 3 a 2 en su visita al Estrella Roja serbio, en un partido de mero trámite, pues el cuadro inglés fue dominaron de la zona y su oponente llegó último y sin opciones de ser tercero.

En la clasificación final del grupo, el City (18 puntos) precedió al RB Leipzig (2º, 12 puntos), que también llegó a esta jornada clasificado y que cerró su andadura en el grupo derrotando 2-1 al Young Boys suizo (3º, 4 puntos).

La Champions League terminó la fase de grupos y decretó los 16 equipos que se buscarán conseguir la gloria continental. Para Kylian Mbappé será la oportunidad perfecta para tratar de conseguir el tan esquivo título y buscar en 2024 pelear por ganar el Balón de Oro.

Lionel Messi ganó justamente el Balón de Oro 2023, luego de consagrarse campeón del Mundial de Catar 2022, dejó casi sin oportunidades a sus más cercanos rivales; Erling Haaland y Mbappé.

A pesar de los extraordinarios números del futbolista francés y del jugador noruego en la temporada 2022/2023, les fue imposible pelear con el peso de la Copa del Mundo, la cual suele ser uno de los grandes Items a la hora de definir al mejor jugador del planeta. Justamente, el argentino, que se coronó campeón con su selección, fue quien se terminó llevando el reconocimiento.

