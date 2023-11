Varios agresores encapuchados agredieron en la madrugada del martes a un hincha del PSG en Milán, horas antes del encuentro que disputarán ambos equipos de la primera fase de la Liga de Campeones, anunció la policía italiana.

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.

Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.

L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W

— AC Milan (@acmilan) November 7, 2023