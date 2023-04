El central español, Sergio Ramos, declaró en una entrevista que le gustaría jugar en la Bombonera.

Para nadie es un secreto que el estadio de Boca Juniors, ubicado en el barrio La Boca en Buenos Aires, es uno de los más icónicos y apreciados en el mundo del fútbol, su prestigio goza de fama continental y mundial. Su particular arquitectura y sus hinchas han hecho a la Bombonera uno de los escenarios más apasionantes y envidiables en todo el planeta.

Tanto es el apogeo de el ambiente del fútbol argentino, que varios jugadores de talla europea han venido a jugar al continente, como lo fue por ejemplo Danielle De Rossi en 2019 cuando jugó para Boca, o cuando David Trezeguet jugó en River.

Esta situación se ha vuelto cada vez más común, de hecho, cada día le tiran más ´flores´ al ambiente del fútbol sudamericano. Hace unos días, Sergio Ramos, central del PSG, respondió a BolaVip cual es la cancha que le queda pendiente por jugar, a lo que Ramos dijo que “me queda pendiente por jugar en la Bombonera por el afecto que le tengo a Boca” declaración que no tardó en viralizarse.

De hecho, no es la primera vez que Sergio habla sobre el club ‘Xeneize’, puesto que en una entrevista hace algunos años con Ibai Llanos también se refirió a su atracción por el fútbol argentino.

“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos”, comenzó Ramos, tras la pregunta del youtuber, dando su respuesta sin dudar. “El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, aseguró argumentando que en su día era un gran seguidor de Diego Maradona.