Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira son la cuota colombiana en la Copa Libertadores —que inició su fase de grupos en la primera semana de abril—, y disputarán el título ante 29 equipos más de 10 países de Suramérica.

(Lea también: Hospital ‘verdolaga’: estas son las bajas de Nacional para su estreno en Copa Libertadores)

La Copa Libertadores, que se juega desde 1960, es el torneo de clubes más importante de América y acá les presentamos el top 10 de los equipos que más veces la han ganado.

Para efectos de este ranking, el segundo ítem tenido en cuenta es el número de finales jugadas, y el tercero es el año más reciente en levantar la Copa Libertadores. En ese sentido, hay que aclarar que Flamengo y Santos —ambos clubes brasileños— también tienen tres títulos. ¡A jugar!

Gremio (BRA)

Títulos: 3

Subtítulos: 2

El club de Porto Alegre ganó su primera Libertadores en 1983, cuando derrotó a Peñarol. En 1995 repitió título tras vencer a Atlético Nacional. Su más reciente Libertadores ocurrió en 2017, cuando superó a Lanús por un resultado global de 3-1.

Nacional (URU)

Títulos: 3

Subtítulos: 3

Nacional de Uruguay se tomó revancha de Estudiantes de la Plata en la final de la Libertadores 1971, después de haber perdido el título contra el club argentino dos años atrás. ‘El Bolso’ también levantó la Copa en 1980 (vs. Inter) y en 1988 (vs. Newell’s).

Sao Paulo (BRA)

Títulos: 3

Subtítulos: 3

El título más reciente del club paulista se remonta a 2005, cuando derrotó en la final al Athletico Paranaense por un marcador global de 5-1. En las ediciones de 1992 y 1993 obtuvo títulos consecutivos, al derrotar en las finales a Newell’s y Universidad Católica, respectivamente.

Palmeiras (BRA)

Títulos: 3

Subtítulos: 3

Palmeiras derrotó en el tiempo suplementario a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2021, y así alcanzar su tercer título —segundo en línea— del torneo continental. El club brasileño venció a Santos en la final de 2020 y al Deportivo Cali por penales en 1999.

Olimpia (PAR)

Títulos: 3

Subtítulos: 4

El club paraguayo ha disputado siete finales de Copa Libertadores, la más reciente en 2013 cuando perdió ante Atlético Mineiro. Olimpia levantó la Copa en 1979 (final vs. Boca Juniors), 1990 (vs. Barcelona de Ecuador) y 2002 (triunfo por penales vs. Sao Caetano).

(Vea también: El video que no se vio en TV de guarda de El Campín cantando con barra de Nacional)

Estudiantes de la Plata (ARG)

Títulos: 4

Subtítulos: 1

Después de ganar tres Copas Libertadores al hilo entre 1968 y 1970 —y de perder la final de 1971—, Estudiantes de la Plata volvió a levantar el trofeo en la edición de 2009, cuando superó al Cruzeiro brasileño en la final con un marcador global de 2 a 1.

River Plate (ARG)

Títulos: 4

Subtítulos: 3

El cuadro argentino derrotó al América de Cali en las finales de 1986 y 1996 para obtener sus dos primeras Copas Libertadores. Su tercer título llegó en 2015 tras vencer a Tigres de México; el cuarto —y más significativo—lo obtuvo en 2018 al ganarle la final a Boca Junios, su máximo rival.

Peñarol (URU)

Títulos: 5

Subtítulos: 5

El primer campeón de la Copa Libertadores (1960) ha disputado 10 finales del torneo. El título más reciente del club uruguayo ocurrió en 1987, cuando venció en al América de Cali, con un agónico gol de Diego Aguirre en el tiempo suplementario del tercer partido de la final.

Boca Juniors (ARG)

Títulos: 6

Subtítulos: 5

Con 11, Boca Juniors es el equipo con más finales de Libertadores jugadas. Su primera Copa llegó en 1977 tras vencer a Cruzeiro en la final, título que repetiría un año después. Su época más fructífera fue la primera década del siglo XXI, cuando ganó cuatro títulos: 2000, 2001, 2003 y 2007.

Independiente (ARG)

Títulos: 7

Subtítulos: 0

No es gratuito que el estadio del club de Avellaneda se llame Libertadores de América o que su apodo sea el Rey de Copas. Independiente no perdió ninguna de las siete finales de Copa Libertadores que disputó, sin embargo, su título más reciente se remonta a 1984, cuando derrotó a Gremio por 1 a 0 global.