El Real Madrid puso este miércoles sobre la mesa lo que considera su última propuesta de renovación a Vinicius Junior. La oferta contempla un salario fijo de 22 millones de euros netos por temporada, con la posibilidad de alcanzar los 24 millones mediante variables ligadas a títulos colectivos (como la Champions League) e individuales (Balón de Oro), y un contrato que se extendería hasta 2031.

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La reunión entre José Ángel Sánchez, director general del club, y Federico Pena, representante del brasileño, se celebró en un momento decisivo, con el Arsenal al acecho y el reloj corriendo hacia el final de su actual contrato.

Vinicius termina contrato el 30 de junio de 2027. Actualmente percibe alrededor de 17,5 millones de euros netos anuales, cifra que incluye bonificaciones por logros como el premio ‘The Best’ de la Fifa. El club blanco ha ido subiendo su propuesta en los últimos meses: de cifras cercanas a los 20 millones pasó a los 22 que ahora presenta como techo.

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Sin embargo, el entorno del jugador mantiene exigencias más ambiciosas. Aspira a un sueldo cercano a los 30 millones de euros por temporada, en línea con lo que cobra Kylian Mbappé, además de una prima de renovación importante (similar a las que reciben los jugadores que llegan libres) y una mejora en el reparto de derechos de imagen.

⚠️🇪🇸🇧🇷 La OFERTA FINAL Y DEFINITIVA del Real Madrid a Vinícius Júnior: 💰 Contrato hasta 2031 de €22 MILLONES de salario fijo NETO ANUAL. 🏆 Podría aumentar a €24M por año con BONUS por ganar la Champions League, Balón de Oro, entre otros premios. Por su parte, Arsenal… pic.twitter.com/ctXXsOMQXH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 5, 2026

El motivo principal por el que la renovación no se ha cerrado hasta ahora es precisamente esa distancia económica y estructural. Las negociaciones llevan más de un año y medio con altibajos. Hubo momentos de optimismo, especialmente después del Mundial de Clubes, cuando ambas partes se acercaron, pero el Real Madrid se ha mantenido firme en no romper su escala salarial interna.

El club considera que igualar o superar el sueldo de Mbappé generaría un desequilibrio en el vestuario y sentaría un precedente peligroso. Por su parte, Vinicius y sus representantes entienden que, a sus 26 años y con un historial de goles en finales de Champions, esta es la renovación más importante de su carrera y debe reflejar su valor de mercado.

El brasileño ha reiterado en varias ocasiones su deseo de seguir en el Real Madrid, pero no a cualquier precio. El club, a su vez, quiere retenerlo, aunque ha dejado claro que esta oferta es la última. Si no hay acuerdo en las próximas semanas, el Madrid se plantea escuchar ofertas de traspaso este mismo verano para no arriesgarse a que el jugador se marche libre en 2027, cuando podría negociar con cualquier equipo desde enero.

El Arsenal, actual campeón de la Premier League, aparece como el principal interesado y, según varios reportes, estaría dispuesto a ofrecer cifras más cercanas a las pretensiones del delantero.

La situación genera un escenario de alto riesgo para ambas partes. Para el Real Madrid, perder a uno de sus jugadores más determinantes de los últimos años sin ingresar una cifra importante sería un golpe económico y deportivo.

Para Vinicius, abandonar el club donde se consolidó como estrella mundial podría abrir una etapa lucrativa en Inglaterra, pero también significaría dejar atrás un proyecto con el que ha ganado títulos importantes.

El caso se parece al de Cristiano Ronaldo, quien chocó con el techo salarial del club y aparece un equipo extranjero dispuesto a pagar más. Pero Cristiano se fue con contrato vigente y el Madrid cobró un traspaso alto; Vinicius está mucho más cerca de poder marcharse gratis, lo que cambia completamente la presión sobre Florentino Pérez y la directiva.

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