Iván Ramiro Córdoba es uno de los defensas más recordados del fútbol nacional, ya que estuvo en la nómina del único título oficial de la Selección Colombia en aquella Copa América de 2001 y es una de las máximas leyendas del Inter de Milán de Italia, uno de los equipos más importantes del mundo.

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Desde que se retiró, el futbolista ha manifestado su deseo de ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ya que, según él, hay muchas cosas que se deben mejorar para dar ese salto de calidad y que así se consigan títulos en las distintas categorías.

Sin embargo, ese sueño parece lejano, puesto que dentro de esta entidad hay establecidos unos estatutos que se deben cumplir primero para llegar a participar en la contienda por ser elegido por los demás miembros de la junta directiva.

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Dichos estatutos los sacó a la luz el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en tono irónico dijo que para llegar a ser el máximo representante de una entidad, al menos se deben conocer el reglamento y más que la compone.

Qué debe hacer Iván Ramiro Córdoba para ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Según está establecido en el reglamento interno de esta entidad, lo que deben cumplir quienes sueñan con llegar a este puesto es:

Ser miembro del órgano de administración de una organización deportiva afiliada con fútbol, al menos durante un año, anterior a la elección.

Haber sido miembro del órgano de administración de una liga o un club afiliado.

Haber sido presidente de una de las divisiones.

Haber sido delegado en las asambleas de la Federación y haber asistido a al menos el 50 % de las reuniones celebradas en el año anterior a la elección.

Ser o haber sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Hasta el momento, Córdoba no cumple con ninguno de los requisitos para llegar a la presidencia de esta importante entidad, además de que vale la pena recordar que hace pocas semanas fue reelegido Ramón Jesurún como el presidente por el siguiente periodo.

(Ver también: Reeligieron a Ramón Jesurún como presidente de la FCF; solo hubo un voto en contra)

De esta manera, al exfutbolista le tocará seguir cumpliendo pasos para irse acercando poco a poco a este sueño, pero al menos por ahora, todo indica que cumplir con ese objetivo está complicado y lejano.

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