El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó el miércoles que ve “muy bien” a la estrella James Rodríguez, pese a los pocos minutos de juego en su club que generan inquietud a menos de tres meses del debut en el Mundial 2026.

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El mediocampista creativo de 34 años apenas ha jugado 39 minutos desde su llegada al Minnesota United FC de Estados Unidos a inicios de febrero, una tendencia en los últimos años de su carrera debido principalmente a problemas físicos.

Cuestionado en rueda de prensa por la falta de ritmo del capitán cafetero, vital en el funcionamiento del combinado colombiano, Lorenzo se mostró tranquilo.

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“En lo físico se le ve muy bien, de pronto (simplemente) le faltan minutos de fútbol”, dijo en Orlando, Florida, en la víspera de un amistoso ante Croacia.

La selección Colombia disputará otro encuentro de preparación el domingo en Washington ante Francia con miras al primer partido del Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán.

El debut de James con Minnesota se retrasó por molestias físicas. Hasta ahora ha jugado en dos partidos, pero ninguno como titular.

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El entrenador argentino valoró que el jugador “tuvo la suerte de ir a un club” que le permitió acondicionarse antes de jugar.

Rodríguez también llegó a la Copa América de Estados Unidos en 2024 bajo cuestionamientos por su falta de partidos con su entonces equipo, Sao Paulo. Sin embargo, fue elegido el mejor jugador del torneo y guió a Colombia a la final, que perdió ante Argentina.

“Es importante el nivel que (los jugadores) traigan de sus clubes, pero no es definitivo”, insistió Lorenzo.

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“Tenemos tiempo en la previa para prepararlos”, añadió, en referencia a los jugadores que llevará al Mundial pese a no estar en su mejor momento.

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