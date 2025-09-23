Faltan más de 8 meses para el Mundial 2026, pero la atención ya se concentra en la Copa del Mundo 2030, que podría ser un evento sin precedentes en la historia del fútbol.

Y es que, según información publicada por el Diario Olé de Argentina, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, está impulsando una ambiciosa propuesta para que el certamen se dispute con 64 selecciones.

“Este proyecto, que parecía una utopía, va tomando forma. Esta cumbre en EE. UU. es un gran avance. Luego, la semana que viene habría una reunión del Fifa Council, del que es integrante ‘Chiqui’ Tapia, donde se podría anunciar oficialmente lo de los 64 equipos. Porque no se puede esperar al Congreso Fifa, que recién será el año que viene en Vancouver”, informaron en el medio citado.

El plan de Conmebol incluye que el torneo se organice con 16 grupos de 4 selecciones cada uno, donde los dos primeros de cada grupo avanzarían a una fase de eliminación directa, un formato similar al que se implementará en el Mundial 2026 (Estados Unidos, Canadá y México).

“Conmebol había logrado quedarse con el partido inaugural en Montevideo, y uno más en Argentina y en Paraguay. Pero fue por más: de hecho, Domínguez hizo un pedido oficial respaldado por el Comité Ejecutivo de Conmebol”, destacó Olé.

Y añadió: “Uno de los grupos se jugaría en nuestro país, donde la cancha de River ya había sido oficializada como sede de lo que iba a ser el primer partido de la Selección (Argentina)”.

Asimismo, Uruguay y Paraguay también serían anfitriones de un grupo cada uno, con este último país construyendo un nuevo estadio para la ocasión. Las nueve zonas restantes se disputarían en España, Portugal y Marruecos, los países principales designados como sedes.

🚨💣 PREANUNCIO DE UNA DECISIÓN HISTÓRICA: EL MUNDIAL 2030 CON 64 EQUIPOS, CADA VEZ MÁS CERCA… 🌎 🗣️ Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, habló desde Nueva York en la previa de una cumbre en USA, de la que también participarán Infantino, Milei, Santiago Peña y Yamandu… pic.twitter.com/u2bZko1efV — Diario Olé (@DiarioOle) September 23, 2025

