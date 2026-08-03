El nombre de Luis Díaz volvió a aparecer en el mercado de fichajes, aunque esta vez no se trata de la figura de la Selección Colombia. El protagonista es Luis Ángel Díaz, extremo de 22 años que fue anunciado como nuevo jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza.

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El atacante deja Envigado FC para iniciar su primera experiencia en el exterior, en una operación con la que el club argentino busca reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

¿Quién es Luis Ángel Díaz, el colombiano que jugará en Argentina?

Luis Ángel Díaz es un extremo formado en la cantera de Envigado, uno de los clubes colombianos con mayor tradición en el desarrollo de jóvenes talentos. Pese a su juventud, acumuló 130 partidos como profesional con el equipo antioqueño, en los que marcó 14 goles.

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Además, hizo parte de los procesos de la Selección Colombia Sub-20, donde comenzó a ganar reconocimiento por su velocidad y capacidad para jugar por las bandas.

¡Bienvenido, Luis Díaz! 💙 El Club Sportivo Independiente Rivadavia incorpora al delantero colombiano Luis Díaz, proveniente de Envigado FC. El futbolista de 22 años firmó contrato hasta diciembre de 2028, luego de que el club adquiriera el 70% de sus derechos económicos. ¡Te… pic.twitter.com/5qYiBRq5m1 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 2, 2026

¿Cómo fue el fichaje de Luis Ángel Díaz por Independiente Rivadavia?

El club mendocino confirmó que adquirió el 70 % de los derechos económicos del futbolista por una cifra cercana a los 200.000 dólares.

Como parte del acuerdo, el colombiano firmó contrato hasta diciembre de 2028, lo que refleja la apuesta de Independiente Rivadavia por su proyección a largo plazo.

¿Por qué Independiente Rivadavia eligió a Luis Ángel Díaz?

La llegada del colombiano responde a la necesidad de cubrir el espacio que dejó Sebastián Villa en el frente ofensivo.

El equipo argentino considera que Luis Ángel Díaz reúne características similares para desempeñarse como extremo, gracias a su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios. Con este movimiento, Independiente Rivadavia vuelve a apostar por talento colombiano para fortalecer su plantilla.

Un nuevo colombiano buscará abrirse camino en Argentina

El paso de Luis Ángel Díaz a Independiente Rivadavia representa la primera experiencia internacional del joven atacante y una oportunidad para consolidarse en una liga competitiva como la argentina.

Después de formarse en Envigado y sumar experiencia con la Selección Colombia Sub-20, el extremo tendrá el reto de responder a la confianza del club mendocino y demostrar que puede convertirse en una de las nuevas cartas del fútbol colombiano en el exterior.

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