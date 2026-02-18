A partir del 11 de junio, el mundo entero se centrará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante de todos porque reúne a las mejores 48 selecciones que lucharán por quedarse con el trofeo que todos quieren.

Es más, hay varias selecciones que son candidatas a quedarse con el título, como Argentina, España, Francia e incluso Colombia, que podría dar la sorpresa y superar lo hecho anteriormente, recordando que la mejor participación fue en Brasil 2014 cuando se alcanzaron los cuartos de final.

Ahora, para este año hay una novedad y es con respecto a los premios, ya que Fifa hará una gran inversión y casi que doblará el monto económico con respecto a 2022.

Cuánto ganan las selecciones por clasificar al Mundial

Las ganancias comienzan desde que se clasifica a la Copa del Mundo, ya que cada una de las 48 selecciones tendrán garantizados 10.5 millones de dólares, destacando que son 9 millones de dólares por participación a primera ronda y 1.5 millones que sirven como gastos de preparación.

De ahí para arriba, las ganancias son muy superiores y se repartirán de la siguiente manera:

Campeón 50 millones Subcampeón 33 millones 3º puesto 29 millones 4º puesto 27 millones Cuartos de final 19 millones Octavos de final 15 millones Segunda Fase (16avos) 11 millones Fase de Grupos 9 millones

Cabe destacar que los premios pasaron de 440 millones de dólares a 655 millones de dólares para el Mundial 2026, lo que significa un aumento significativo que beneficia a las selecciones, incluyendo a la Selección Colombia.

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Cabe recordar que Colombia en primera ronda se mide con Uzbekistán, el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica y el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los partidos serán en las siguientes fechas:

Colombia vs. Uzbekistán: 17 de junio.

Colombia vs. ganador del repechaje: 23 de junio.

Colombia vs. Portugal: 27 de junio.

