A partir del 11 de junio, el mundo entero se centrará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante de todos porque reúne a las mejores 48 selecciones que lucharán por quedarse con el trofeo que todos quieren.
Es más, hay varias selecciones que son candidatas a quedarse con el título, como Argentina, España, Francia e incluso Colombia, que podría dar la sorpresa y superar lo hecho anteriormente, recordando que la mejor participación fue en Brasil 2014 cuando se alcanzaron los cuartos de final.
Ahora, para este año hay una novedad y es con respecto a los premios, ya que Fifa hará una gran inversión y casi que doblará el monto económico con respecto a 2022.
Cuánto ganan las selecciones por clasificar al Mundial
Las ganancias comienzan desde que se clasifica a la Copa del Mundo, ya que cada una de las 48 selecciones tendrán garantizados 10.5 millones de dólares, destacando que son 9 millones de dólares por participación a primera ronda y 1.5 millones que sirven como gastos de preparación.
De ahí para arriba, las ganancias son muy superiores y se repartirán de la siguiente manera:
|Campeón
|50 millones
|Subcampeón
|33 millones
|3º puesto
|29 millones
|4º puesto
|27 millones
|Cuartos de final
|19 millones
|Octavos de final
|15 millones
|Segunda Fase (16avos)
|11 millones
|Fase de Grupos
|9 millones
Cabe destacar que los premios pasaron de 440 millones de dólares a 655 millones de dólares para el Mundial 2026, lo que significa un aumento significativo que beneficia a las selecciones, incluyendo a la Selección Colombia.
Cuándo son los partidos de la Selección Colombia
Cabe recordar que Colombia en primera ronda se mide con Uzbekistán, el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica y el Portugal de Cristiano Ronaldo.
Los partidos serán en las siguientes fechas:
- Colombia vs. Uzbekistán: 17 de junio.
- Colombia vs. ganador del repechaje: 23 de junio.
- Colombia vs. Portugal: 27 de junio.
