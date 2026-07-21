Luego de que Brasil fuera eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero merengue Vinícius Jr. aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento estético que despertó un sinfín de reacciones en redes sociales.

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El bombardero, que disfruta de sus días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid, pasó por una clínica en Goiania para hacerse una armonización de mentón.

El tratamiento buscaba definir el contorno de su mandíbula y resaltar sus rasgos faciales. Las imágenes de su apariencia no tardaron en hacerse virales.

De acuerdo con lo revelado por el medio brasileño LeoDias, replicado por Blu Radio, el procedimiento fue ejecutado por el dermatólogo Alessandro Alarcao, quien viajó desde Miami exclusivamente para atender al futbolista y a su pareja, la ‘influencer’ Virginia Fonseca.

Para preservar la privacidad del jugador, el centro médico aplicó estrictos protocolos de confidencialidad, cerrando sus instalaciones comerciales, cancelando citas de otros usuarios y bloqueando posibles filtraciones de material fotográfico en plataformas digitales.

El objetivo del tratamiento fue proyectar y definir el mentón para darle mayor equilibrio al rostro, como parte de una agenda de autocuidado que la pareja adelantó durante su estadía en Brasil.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

El cambio físico del atacante del Real Madrid no pasó inadvertido. Apenas comenzaron a circular las imágenes del jugador, usuarios de X reaccionaron con comentarios y comparaciones sobre su nueva apariencia.

De hecho, uno de los mensajes más virales fue el que escribió un aficionado: “Vinícius Jr. se ha convertido en Vinícius Sr.”.

Otros internautas aseguraron que el brasileño ahora tiene un parecido con el cantante Jason Derulo.

Además del retoque estético, el jugador también apareció con una barba perfilada, hecha por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como ‘Scarfade’, quien trabaja en Milán.

Las vacaciones del atacante ocurrieron tras una pronta eliminación en el certamen orbital. Brasil cayó ante Noruega en octavos de final, provocando una honda decepción en el futbolista merengue.

Días después de la derrota, Vinícius compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la dificultad de afrontar otra eliminación mundialista.

También explicó la polémica sobre el penal que no ejecutó frente a Noruega, al señalar que la decisión había sido tomada antes del partido por el entonces entrenador Carlo Ancelotti.

¿En qué consiste la armonización de mentón?

La armonización de mentón es un tratamiento estético que busca equilibrar el perfil facial al proyectar, definir o corregir la forma del mentón. Puede hacerse con ácido hialurónico o, en algunos casos, con cirugía de mentoplastia.

Su objetivo principal es mejorar la proporción entre mentón, nariz y mandíbula. Cuando el mentón queda retraído o muy pequeño, el rostro puede verse menos equilibrado; al proyectarlo, el perfil suele ganar definición.

En medicina estética, el procedimiento no quirúrgico suele usar ácido hialurónico de alta densidad. El profesional lo aplica con aguja o cánula, moldea la zona y revisa el resultado de inmediato.

En cirugía, la mentoplastia modifica el tamaño o la posición del mentón con implantes o técnicas óseas. Esa opción se usa cuando se necesita un cambio más permanente o estructural. Se hace de la siguiente manera:

Primero se evalúan las proporciones del rostro y el perfil lateral. Luego se decide si conviene un relleno temporal o una cirugía. Después se limpia la zona y se aplica anestesia tópica o local, si hace falta. Finalmente se inyecta el material o se realiza la intervención quirúrgica correspondiente.

El efecto del ácido hialurónico suele ser inmediato y temporal. Su duración cambia según el producto, la técnica y el metabolismo de cada paciente, por lo que requiere mantenimiento.

La recuperación también depende del método. En rellenos, muchas personas retoman su rutina el mismo día. En cirugía, la inflamación y los cuidados suelen durar más tiempo.

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