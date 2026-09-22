Por: Caracol TV

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La discusión sobre el ascenso y descenso en el fútbol profesional mexicano volvió al centro del debate luego de que varios senadores propusieran formalizar esta práctica en las leyes deportivas del país. Según información divulgada por el Senado de México, esta propuesta tiene como objetivo devolver a la legislación la posibilidad de que los equipos con peores resultados de la primera división, conocida como Liga MX, bajen de categoría, y que los clubes con mejor desempeño en la liga inferior, llamada Expansión MX, puedan acceder a la máxima categoría, retomando así un mecanismo tradicionalmente valorado por la afición y los jugadores.

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Este sistema de ascenso y descenso fue eliminado en 2020, cuando la Federación Mexicana de Fútbol determinó suspenderlo durante la pandemia de covid-19. De acuerdo con la entidad, la medida respondía a la necesidad de mitigar las pérdidas económicas que enfrentaron los clubes debido a la suspensión de patrocinios y la reducción drástica de los ingresos por taquilla. Si bien inicialmente esta suspensión se había planteado como temporal, con un plazo hasta 2026, en julio del año pasado se anunció su definitiva oficialización. Esto modificó las reglas del campeonato, pues desde entonces no desciende el equipo con peor desempeño de la Liga MX, alterando una dinámica histórica del fútbol mexicano.

El senador Clemente Castañeda, integrante del partido Movimiento Ciudadano, fue uno de los líderes de la propuesta para que el "mérito deportivo" sea un principio obligado para las asociaciones deportivas nacionales. Su intención es que el ascenso y el descenso sean consignados de manera explícita en la legislación mexicana. En sintonía con este argumento, Higinio Martínez, presidente del Senado y miembro del partido Morena, sugirió la posible creación de un "fondo de compensación" destinado a apoyar financieramente a los conjuntos que desciendan, por uno o dos años, considerando la enorme brecha de ingresos entre la Liga MX, cuyos clubes generan en promedio 63 millones de dólares al año, y los de Expansión MX, que alcanzan apenas 2,2 millones.

La ausencia de ascenso y descenso ha generado inconformidad, especialmente entre los jugadores de la liga inferior. Algunos futbolistas han protestado durante los partidos en curso. El portero español Roberto Galán, quien milita en el Atlético Morelia, expresó que los jugadores se sienten solos y temen represalias por alzar la voz. Ante este contexto, en 2025 diez clubes de Expansión MX acudieron al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para reclamar el restablecimiento del sistema de ascenso.

¿Por qué fue eliminado el ascenso y descenso en el fútbol mexicano según la Federación Mexicana de Fútbol?

La Federación Mexicana de Fútbol eliminó el ascenso y descenso como una medida para proteger la economía de los clubes durante la pandemia de covid-19, justificando que la suspensión de patrocinios y la pérdida de ingresos por taquilla ponían en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones. Inicialmente, la medida era temporal hasta 2026, pero luego se hizo definitiva.

¿Cuál es la diferencia de ingresos entre la Liga MX y la Expansión MX?

De acuerdo con datos del Senado de México, un club promedio de la Liga MX genera alrededor de 63 millones de dólares al año, mientras que los equipos de la Expansión MX, la segunda división, apenas alcanzan 2,2 millones de dólares, lo que evidencia una brecha económica significativa entre ambas categorías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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