Por: Gol Caracol

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Miguel Borja continúa demostrando su gran momento futbolístico en el fútbol mexicano. Su nombre se ha convertido en protagonista desde su llegada al América, equipo que disputa la Liga MX. Según relata el informe, Borja tuvo un debut destacado el pasado 12 de septiembre ante Cruz Azul, donde, a pesar de la derrota por 4-3, logró marcar un gol apenas en los primeros 12 minutos que estuvo en el terreno de juego. Ese impacto inmediato lo catapultó a la atención de la afición y de los medios deportivos.

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La expectativa alrededor de Borja se intensificó cuando América se enfrentó a las Chivas de Guadalajara, en lo que es considerado uno de los clásicos de mayor rivalidad en México. En este partido, las 'águilas', como se conoce popularmente al América, atravesaban una situación adversa, ya que estaban perdiendo en su estadio con un marcador de 0-2. La reacción vino justamente desde los pies de Borja, cuya actuación fue determinante para cambiar la historia del encuentro. De acuerdo con la información suministrada, el delantero colombiano marcó su primer gol al minuto 70, en una jugada descrita como una 'obra de arte'. Borja ejecutó una chilena, es decir, una acrobacia donde el futbolista remata el balón en el aire dando una patada 'de tijera' de espaldas al arco rival, anotando así un tanto espectacular que encendió la pasión de los hinchas presentes. Apenas cuatro minutos después, volvió a aparecer para anotar su segundo gol de la noche, estableciendo el empate final 2-2 y consolidando su figura como el salvador del América en ese partido.

Este doblete de Borja reafirma su papel clave en la plantilla y su capacidad de ser decisivo en los momentos más relevantes, especialmente en partidos que trascienden lo deportivo por la carga emocional y la rivalidad tradicional. Así, Miguel Borja no solo confirma su calidad como delantero, sino también su aporte inmediato a la Liga MX y al América, equipo que confió en su talento.

La jugada de chilena que protagonizó se puede ver en la cuenta oficial de Club América, donde quedó registrado el momento que marca un hito en su incipiente trayectoria dentro del fútbol mexicano.

¿Cómo fue el doblete de Miguel Borja en el clásico América vs Chivas de la Liga MX?

El doblete de Miguel Borja se produjo cuando su equipo América estaba perdiendo 0-2 ante las Chivas de Guadalajara. Según el informe, Borja anotó primero con una chilena al minuto 70, un tipo de remate acrobático que generó gran emoción entre los aficionados. Solo cuatro minutos después, volvió a marcar, asegurando el empate 2-2 en uno de los clásicos más importantes del torneo mexicano.

¿Qué es una chilena en el fútbol y cómo la ejecutó Miguel Borja con América?

Una chilena es una jugada acrobática en la que el jugador, tras lanzarse de espaldas al piso, conecta el balón en el aire con una patada similar al movimiento de unas tijeras. Miguel Borja utilizó este recurso al minuto 70 del clásico América vs Chivas, logrando un gol espectacular que significó el descuento para su equipo y fue altamente elogiado por la afición y la prensa deportiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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