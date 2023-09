Luis Sandoval viene aprovechando la segunda oportunidad que le dio el fútbol. Luego de la polémica salida del Junior de Barranquilla por cuestiones extrafutbolísticas, el joven atacante llegó al Deportivo Cali en medio de críticas y ha logrado responder con goles. Por lo pronto suma 4 anotaciones en diez partidos jugados.

En diálogo con el Diario AS, ‘El Chino’, como se lo apoda, habló justamente sobre cómo se dio su fichaje por el cuadro ‘Azucarero’ y explicó el altercado que se vivió con Jorge Luis Pinto a raíz de su llegada.

Vale recordar que al confirmarse su contratación, el estratega santandereano apuntó contra la directiva y abandonó el cargo.

Sandoval, de 24 años, aprovechó también para agradecerle a la junta directiva del Cali por la confianza que se le ha brindado durante los últimos meses y se mostró emocionado por tener la posibilidad de compartir camerino nuevamente con Teófilo Gutiérrez, a quien considera un ejemplo a seguir.

Por último habló sobre las ofertas que tuvo en el fútbol colombiano, luego de su salida del Junior. Si bien firmó rápidamente con el Cali, hubo más equipos interesados en contar con sus servicios, entre ellos Independiente Santa Fe.

Cálida acogida al darse su llegada: La verdad ha sido un proceso muy lindo. La gente, los muchachos, el equipo, los directivos y el cuerpo técnico, todos me recibieron muy bien, me acogieron muy bien y hasta el día de hoy me he sentido como en casa. Lo importante es seguir aportándole al equipo y entrar a los ocho, que es la meta a corto plazo que tenemos.

Retribuir al respaldo del club con anotaciones: El respaldo que me dio el comité Deportivo del Cali lo he retribuido con goles. Lo importante acá es el equipo, entrar a los ocho y seguir marcando que es lo que me caracteriza.

Volver a jugar con Teófilo Gutiérrez: Cuando yo me entero que el Viejo, porque yo le digo así, venía, yo de una le escribo al Instagram. Le decía: “Viejo venga rápido para volver a jugar juntos”. Es una persona de la que yo aprendí mucho, me ha enseñado muchas cosas. A pesar de la edad que tiene, corre y juega como si tuviera la edad de alguno de nosotros. Es una persona muy disciplinada. Me sentí muy contento porque tenemos un equipo muy bueno, de buenos jugadores. Tener un jugador como él es muy bueno para lo que queremos.

Pinto se negó a hablar con él: Yo no había visto la entrevista. A mí me la manda mi mamá y me sorprendió porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado. Cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él; si después de hablar, él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él (Pinto) se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir. Yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali.

Conversación con su madre: Mi mamá me mandó el video y me preguntó si lo había visto. Ella me dijo que dejara todo en manos de Dios y que se hiciera su voluntad. Yo seguí esperando. En las horas de la tarde me dijeron que hiciera los exámenes médicos y en la noche firmamos.

Lo buscaron desde el exterior: Yo estaba tranquilo porque sabía que en Junior venía haciendo las cosas bien. Nunca me ofrecí a ningún equipo, estaba esperando que Dios me mandara un equipo. Estaba tranquilo entrenándome, llegaron varias ofertas, una de Monagas de Venezuela y una de Binacional de Perú, pero yo quería esperar a ver que más me podía llegar.

Posibilidad de llegar a Santa Fe: Llegó la oferta del Cali, la analicé y tomamos la decisión de venir. Estando en Cali, me llamó Santa Fe. Me llamó el presidente (Eduardo) Méndez, a quien agradezco por tenerme en sus planes, pero yo ya había dado la palabra en Cali y me fui más por la palabra, porque la palabra lo es todo. Le agradezco al presidente Méndez por la llamada y por tenerme en sus planes, pero bueno en otra ocasión será.

