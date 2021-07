La Selección Colombia y Argentina se verán las caras esta noche, en la segunda semifinal de la Copa América. Ambos equipos llegan con la ilusión de chocar contra Brasil en la final del torneo y volver a alzar el trofeo que les ha sido tan esquivo desde hace muchos años.

La ‘tricolor’ y la albiceleste vuelven a chocar casi un mes después del partido que jugaron en Barranquilla, por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial. En aquella oportunidad, Lionel Messi y sus compañeros empezaron ganando 2-0 con goles en los primeros ocho minutos, pero el segundo tiempo el combinado nacional equilibró la balanza y se quedó con el empate en el último minuto.

Argentina no tiene bajas para este partido. Por su parte, Colombia recupera a Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo ausente del duelo de cuartos de final contra Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Reinaldo Rueda no puede contar con Matheus Uribe, volante que la semana pasada se lesionó el sóleo y no podrá jugar en lo que resta del torneo.

El historial reciente entre ambas selecciones está muy parejo. Argentina lleva tres partidos sin poderle ganar a Colombia. Esos duelos fueron la victoria 2-0 del combinado nacional en la Copa América 2019, un empate 0-0 en un amistoso y el mencionado 2-2 por las Eliminatorias. La última vez que los gauchos se impusieron fue en 2016, con goleada 3-0 en su país.

Ambos equipos también se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa América 2015. En aquella oportunidad, el duelo terminó empatado 0-0 y la clasificación fue para los albicelestes en los penales.

Esta será la tercera vez que Colombia y Argentina se enfrenten en una semifinal del certamen continental. En las dos anteriores (1993 y 2004), el triunfo fue para los del sur del continente.

Hora y ver en vivo Colombia vs. Argentina

El partido iniciará a las 8:00 p.m. hora colombiana y será transmitido a través de Caracol Televisión y el Canal RCN.

Apuestas Colombia vs. Argentina

Teniendo en cuenta el historial entre ambos equipos y el presente que atraviesan, Argentina es el claro favorito para quedarse con la clasificación a la gran final, según los expertos. De acuerdo con la casa de apuestas Rushbet, el triunfo de los albicelestes tiene una cuota de 1.81*, mientras que una eventual victoria de Colombia tiene una cuota de 5.25*.

A continuación, otras cuotas llamativas (puede verlas todas aquí) para apostar en el partido que Colombia y Argentina jugarán este martes

Apuesta Cuota Total de goles de Colombia (más de 1.5) 5.10* Empate en el primer tiempo y Colombia gana el partido 10.00* Victoria de Colombia y ambos equipos marcarán 11.00* Argentina marcará en ambas mitades 3.40* Argentina gana en las dos partes 5.60*

Nota: el asterisco al pie de las cuotas significa que estas pueden cambiar dependiendo de las incidencias del encuentro.