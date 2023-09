Jorge Soto, arquero y figura de América de Cali, estuvo en los micrófonos de El Vbar Caracol, de Caracol Radio, aliado de Pulzo, hablando sobre la actualidad de la ‘Mechita’, la influencia de Lucas González en su juego y el sueño de ser llamado a la Selección Colombia.

El portero de 30 años comenzó comentando todo el aporte que le ha dado el entrenador de 42 años: “Creo que ahora entiendo por qué otros técnicos me pidieron hacer otras cosas, solo que antes no entendía. Yo le dije a mi familia que, si hubiese conocido al profe Lucas, hace rato estuviese tapando en Europa. El mapa de la cancha que tengo ahora, y la ubicación de los jugadores es totalmente diferente. Antes me decían que, si me presionan, juega en largo, y si no, juegue en corto. Ahora entiendo por qué puedo jugar en corto aun así me presionen, o por qué tengo que jugar en largo así no me presionen. Uno puede tomar mejores decisiones en base a la información que el profe nos da”.

Sobre la madurez como arquero, Soto afirmó que, por el estilo de juego de América, ahora sí puede demostrar lo completo que es como portero: “Por el juego de América lo puedo mostrar un poquito más. En otros equipos, por más de que uno quisiera jugar en corto, era más difícil. En este equipo todos entendemos un poco mejor el fútbol y sabemos qué hacer cuando el arquero tiene el balón. La ubicación de los jugadores me facilita buscar pases por dentro, o por fuera. Si hay mucha presión, los de arriba también saben qué tienen que hacer si me toca jugar en largo”.

Jorge también comentó sobre un posible llamado a la Selección Colombia gracias a su trabajo en Liga BetPlay: “Lo sigo esperando. Hasta que me retire, lo seguiré esperando”.

Sobre el penal ante Nacional durante la goleada 4-1: “Me han hecho 14 goles en 14 fechas. En todos pude hacer algo más. Uno como arquero siempre que le hacen el gol, nunca queda con la sensación de que no pudo hacer más, o bueno, no es mi caso. En el penal logro adivinar el lado y lastimosamente me quedó el balón muy encima del cuerpo. Si hubiese pateado más abierto, se me hubiese facilitado rechazarla hacia un lado. Lastimosamente el rebota va para donde estaban mis manos, que es hacia el medio”.

¿Hay instrucción de reventar la pelota ante la presión?: “No es la instrucción. El profe nos da la libertad de tomar las decisiones. En muchas yo he sentido la presión y la reviento. No es que uno tenga que hacer algo específico, son situaciones de partido y uno tiene que tomar las decisiones en fracciones de segundo. Por eso somos futbolistas profesionales y de alto rendimiento porque hay que tomar decisiones importantes en momentos de presión. El profe nos dice como quiere que juguemos y nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de veces en el partido cómo hacerla. La idea es siempre iniciar en corto eso sí”.

