De acuerdo con Olé, ‘Toto’ dialogó con el diario misionero El Territorio, al cual le contó las sensaciones que tuvo al estar al lado “del más grande de todos” y contó lo que hace el 10 cuando suena el himno, hecho por el cual lo han criticado tanto.

Hace un tiempo, Lionel Messi explicó porque no canta el himno de Argentina en los minutos previos a que comiencen los partidos. “Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso (las críticas), a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Cada uno lo vive a su manera”, recuerda el rotativo argentino.

A pesar de esa explicación, su actitud sigue dando que hablar y genera todo tipo de comentarios. Sin embargo, el pequeño ‘Toto’ reveló que Messi tararea el himno: “Está con la boca cerrada y lo tararea. Es cierto, no lo canta, pero lo tararea”, aseguró el niño en la entrevista con El Territorio y citado por Olé.

Tomás Chávez tuvo la suerte de ser elegido de salir con Messi de la mano en el partido del pasado domingo en el estadio Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre.

Sobre su felicidad de vivir ese momento, dijo: “No hay palabras para describirlo. Es una sensación que nunca más la voy a poder sentir. Cuando vino, me acarició la cabeza y se rio. Yo lo abracé, le dije un montón de cosas. Le dije que lo amaba, que es mi ídolo. Que siempre lo había querido conocer y no había tenido la oportunidad“, cita Olé.

Tomás Chávez acompañó a Lionel Messi en la cancha antes del partido con Qatar del último domingo.https://t.co/vJMf8riOsx — Radio Mitre (@radiomitre) June 27, 2019

Por último, ‘Toto’ contó que antes de salir del campo de juego, Messi alentó a sus compañeros y gritó “vamos muchachos, vamos muchachos”.

Argentina enfrenta este viernes, desde las 2:00 p.m., a Venezuela, en busca de las semifinales de la Copa América 2019.