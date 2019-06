La duda inició porque en el parche que la selección de Chile tiene en su camiseta solo aparece el trofeo que obtuvo cuando ganó la Copa América en 2015, torneo en el que fue anfitrión, y no el de la Copa Centenario, que ganó un año después.

Ante la incertidumbre, el diario chileno El Mercurio consultó a la Conmebol, que le dijo que la Copa Centenario fue un campeonato diferente al de la Copa América.

“Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile sólo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años”, manifestó el ente rector del fútbol, al medio.

Además, agregó que Chile se quedó con el trofeo original de la Copa Centenario y no con una réplica como sucede con el ganador de la Copa América.

“Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo”, dijo la Confederación.

Y finalmente agregó: