Se trata de un reciente e histórico logro del SUV híbrido Jetour Zongheng G700 que cruzó el río Yangtsé en China de extremo a extremo; afluente que, por su magnitud, supera incluso las dimensiones del río Magdalena en Colombia.

El recorrido fue de aproximadamente 1.480 metros, que fue completado por este vehículo con capacidades anfibias y tecnología de última generación, de acuerdo con Car News China.

La hazaña la logró flotando a una velocidad de 7 km/h, gracias a su sistema de circulación de aire que impide la entrada de agua, según el citado medio, por lo que sin problemas el carro llegó hasta la otra orilla a la ferris de Nanlong.

Características del Jetour Zongheng G700, que atravesó el Yangtsé

La característica que más distingue al Jetour Zongheng G700 es su motorización híbrida Kunpeng CDM-O, que combina un motor turbo de 2.0 litros con dos motores eléctricos, ofreciendo una potencia total de 751 caballos de fuerza y un torque de 586 libras-pie.

Además, su transmisión DHT de dos velocidades permite alcanzar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,6 segundos, un rendimiento sobresaliente para un vehículo de su tipo.

Chery’s Zongheng G700 amphibious SUV crossed the Yangtze River in 22 minutes over 1,480 meters—the first off-road vehicle in over a century of automotive history to do so, marking a milestone for China’s automotive engineering. The G700 crossing took place in Wuhu, on the lower… pic.twitter.com/kUGnpL052L — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) October 17, 2025

Jetour Zongheng G700 diseñada para condiciones extremas

El verdadero mérito de este SUV reside en su capacidad para resistir condiciones extremas. Su carrocería completamente sellada y su sistema de circulación de aire activa evitan la entrada de agua durante las travesías fluviales.

La estabilidad y el control que ofrece en entornos acuáticos convierten al Jetour Zongheng G700 en un referente dentro del mundo de los vehículos todoterreno y compite con algunas referencias de BYD.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra un giroscopio de seis ejes, que ajusta en tiempo real el equilibrio del vehículo mientras navega sobre el agua.

History is made today. Jetrour G700, an off-road SUV, debuted by Chery Automobile in China, was seen driving across the 1.2km wide Yangtze River in 22 minutes. Its boat mode is able to shield itself against water intrusion for up to 2 hours. G700 will hit the market on Oct 19.… pic.twitter.com/4AAhsOyKdQ — Ray (@ray4tesla) October 16, 2025

Este nivel de precisión tecnológica permitió que el SUV mantuviera una navegación estable y segura durante su travesía por el Yangtsé, consolidando su reputación como uno de los modelos más avanzados del mercado.

El cruce del río Yangtsé representó una demostración de poder para el Jetour Zongheng G700. Más que una prueba técnica, fue un acto simbólico que evidenció la evolución de la ingeniería automotriz hacia vehículos más versátiles, resistentes y sostenibles, capaces de moverse con igual eficacia en tierra y agua.

¿La Jetour Zongheng G700 se vende en Colombia?

La marca Jetour, perteneciente al grupo chino Chery Holding, ya cuenta con presencia en Colombia a través de la importadora Autocom, que distribuye modelos como la Jetour X70 desde el año 2022, según informó Motor.

Sin embargo, no existe confirmación oficial de que el modelo G700 esté disponible en el mercado colombiano al cierre de 2025. De acuerdo con portales especializados como Bitauto, el Jetour Zongheng G700 se encuentra en fase de expansión internacional, aunque su comercialización sigue limitada a ciertos mercados.

En el caso colombiano, Revista Autos Más destaca que Jetour ha experimentado un aumento en sus ventas con otros modelos, lo que refleja el crecimiento de la marca en el país, pero sin anunciar una fecha de lanzamiento local para el G700.

