El gerente de Los Coches, Ricardo Salazar, cuestionó en La República la propuesta del Gobierno de Abelardo De la Espriella de aumentar el IVA de 5 % a 19 % para los vehículos híbridos y eléctricos, incluida en la Ley de Rescate Fiscal.

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Aunque reconoció la necesidad de mejorar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, consideró que incrementar 14 puntos porcentuales el impuesto de un solo golpe sería exagerado y podría generar efectos contrarios a los esperados.

Según dijo Salazar a ese medio, el aumento encarecería estos vehículos, reduciría la demanda y terminaría afectando el recaudo tributario, además de poner en riesgo empleos e inversiones del sector.

Por eso, propuso una alternativa: elevar el IVA al 10 %, con el propósito de aumentar los ingresos del Estado sin frenar las ventas.

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El directivo también advirtió en ese periódico sobre el impacto del incremento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para híbridos y eléctricos en Bogotá, debido a los márgenes estrechos con los que opera el negocio automotor.

Sobre los resultados de Los Coches, proyectó ingresos cercanos a $1,6 billones al cierre de 2026, con unas 12.000 unidades nuevas y 1.500 usadas vendidas.

Además, estimó que el mercado colombiano cerrará el año con entre 340.000 y 345.000 vehículos comercializados, un récord histórico. Para 2027, anticipó una posible caída a entre 320.000 y 325.000 unidades, dependiendo de lo que ocurra con la Ley de Rescate.

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