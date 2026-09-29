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La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para compradores de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia atraviesa una coyuntura compleja. Más de 30.000 personas estarían afectadas por las dificultades operativas que han congelado miles de solicitudes para este beneficio tributario. De acuerdo con el informe, el proceso liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentra congestionado, lo que ha impedido que un amplio grupo de ciudadanos culmine el trámite y acceda al incentivo.

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Este reembolso forma parte de los mecanismos diseñados para estimular la compra de automotores que utilizan tecnologías limpias. Además de la devolución de IVA, estos vehículos se benefician de otras normas establecidas en la legislación colombiana. Por ejemplo, cuentan con un IVA preferencial, es decir, una tarifa reducida en comparación con la tarifa general del 19 %, lo que representa un alivio económico significativo al momento de la adquisición. Existen, asimismo, medidas particulares sobre el impuesto vehicular: para los eléctricos e híbridos, el incremento anual de este impuesto no puede exceder el 1 %; adicionalmente, ciertas alcaldías ofrecen descuentos.

Otros incentivos están relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica, cuyos costos pueden ser inferiores respecto a los de vehículos convencionales, lo que implica beneficios recurrentes para los propietarios de automotores eléctricos.

Sin embargo, para acceder a estos incentivos es obligatorio contar con el certificado que expide la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Este documento, según se explica en el propio texto, valida que el vehículo cumple las condiciones requeridas. El proceso inicia en la plataforma digital de UPME, en donde el solicitante debe registrarse, validar su correo electrónico, diligenciar la información exigida, elegir la opción ‘Incentivos tributarios vehículos E-H’ y autorizar el tratamiento de datos. Luego, se crea el caso, se registra la información del automóvil y se paga la tarifa correspondiente. Posteriormente, con el pago realizado, el usuario ingresa el Código Único de Seguimiento y guarda el trámite.

No obstante, a pesar de que este primer paso de certificación puede concluirse relativamente bien, el mayor cuello de botella se encuentra en la fase de devolución del IVA ante la DIAN. Esta situación mantiene represado el acceso al beneficio y obliga a los interesados a conservar rigurosamente toda la documentación y verificar que cumplan los requisitos exigidos en cada etapa del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay retrasos en la devolución del IVA a compradores de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, la congestión y las fallas en el trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impiden que más de 30.000 personas completen la solicitud para recibir la devolución del IVA. Estas dificultades operativas han generado una acumulación significativa de solicitudes represadas, lo que retrasa el acceso al incentivo fiscal.

¿Qué es el certificado de la UPME y por qué es necesario para la devolución del IVA?

El certificado de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) es un documento indispensable para validar que el vehículo cumple con las características exigidas por la normativa para acceder a los beneficios tributarios, incluida la devolución del IVA. Este trámite es el primer paso y se hace en la plataforma digital de la UPME, donde el solicitante debe registrar y verificar todos los datos relacionados con el vehículo antes de continuar el proceso con la DIAN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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