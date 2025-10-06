A pesar de episodios dolorosos en Medellín, esa ciudad se ha caracterizado por su resiliencia y la capacidad de adaptación que ha tenido en medio de adversidades que la han golpeado.

Un fiel ejemplo de eso es el barrio Perpetuo Socorro, que fue recientemente considerado en la lista de los más ‘cool’ o genial a nivel internacional por parte de la revista Time Out.

Precisamente, por eso parece oportuno conocer más acerca de un espacio que puede alardearle a otros más tradicionales en Bogotá por el mencionado reconocimiento de talla mundial.

¿Dónde queda el barrio más genial de Colombia?

El barrio Perpetuo Socorro se encuentra en Medellín, dentro de la Comuna 10 – La Candelaria, en el centro de la ciudad. Según mapas oficiales del Municipio de Medellín, el barrio está identificado como el barrio 1012 ‘Perpetuo Socorro’ en el catálogo urbano, delimitado bajo el Decreto 346 de 2000.

Aunque La Candelaria de Bogotá ha sido considerado el más bonito antes, el nuevo sector de la capital antioqueña se catapultó a nivel internacional para los visitantes que tienen fácil llegar hasta allá.

El sitio Código‑Postal.co señala que Perpetuo Socorro está comprendido entre calle 49 al norte y calle 29 al sur, y entre las carreras 46 a 43A al oriente y las carreras 61, 63 y 49 al occidente. Esto da una idea de su ubicación relativamente extensa dentro del tejido urbano central.

Muchos lo reconocen por su iglesia neogótica, la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la cual se ubica en la carrera 50 con calle 35, en el barrio San Diego, pero vinculada simbólicamente con el área del Perpetuo Socorro como punto de referencia urbana.

¿Qué se puede hacer en el barrio Perpetuo Socorro en Medellín?

Perpetuo Socorro se proyecta como un Distrito Creativo en Medellín, con espacios de arte, talleres culturales, cafeterías, ‘coworkings’ y estudios de diseño, entre otros. Así lo exaltó la revista Time Out al ubicarlo entre los barrios más ‘cool’ (genial en español) del mundo.

“Hubo una época en la que quizás venías a este barrio del centro por reparaciones de autos, el hospital, la iglesia neogótica que le da nombre y, bueno, eso era todo. Pero en los últimos años, esta zona industrial gris se ha transformado poco a poco en el distrito creativo de Medellín, añadiendo varios murales coloridos en el proceso”, indicó el medio en cuestión en su reseña.

Al destacar la apuesta por revitalizar esa zona con valor cultural, Perpetuo Socorro apareció de 15 en el listado, con lo que fue considerado el mejor de Colombia en esta selección que exaltó los planes que se pueden hacer en la actualidad allí.

“Ahora encontrarás el edificio ecológico Mattelsa, que combina tienda de ropa, cafetería vegana, librería y galería de arte, y el estudio de diseño inclusivo La Casa de Carlota, que incorpora a artistas con discapacidad intelectual. Y aunque actualmente hay poca gente viviendo en Perpetuo Socorro, el edificio de usos múltiples Bodega Hábitat, en construcción, debería cambiar eso”, indicó el texto.

De hecho, hasta se presentó todo un plan para disfrutar de un día perfecto en el barrio de Perpetuo Socorro, con una descripción de actividades para que cualquier visitante la disfrute.

“Tu mañana comienza con un café en Distrito Cafetero, con una entrada estilo clandestino, y luego un sándwich de posta Cartagenera en All Day Café. Por la tarde, disfruta de tu café en el informativo maridaje de café y frutas de La Fábrica y luego cena en el nuevo Plácido Cocina Italiana, ubicado en una galería de piedra. Tu noche termina en la cervecería La Planta, donde disfrutarás de IPAs de elaboración propia y rock en español en vivo”, señaló el documento.

Incluso, se lanzó una recomendación para disfrutar de la temporada navideña en el festival pet-friendly Alborada Perpetua y hacer un exclusivo MATT Tour para vivir las luces navideñas a través de la mirada de una persona en una silla de ruedas eléctrica.

¿Cuál es el barrio más genial del mundo?

El barrio más genial del mundo es Jimbocho, de Tokio, según la explicación por parte de la revista Time Out, que presentó los 39 sitios que sobresalen a nivel internacional en ese sentido.

Uno de los aspectos por los que apareció en el primer puesto de esa clasificación es por la mezcla histórica para los amantes de libros y el dinamismo que tiene en la actualidad.

Lo cierto es que además de la afluencia de librerías, también cuenta con una importante variedad gastronómica con cafeterías y restaurantes, junto a la oportunidad para disfrutar de la oferta musical para los visitantes.

