La Gobernación de Bolívar y su FestiJazz lo hicieron de nuevo: Mompox fue escenario de un evento que reunió a más de 40.000 personas en una fiesta épica de tres noches que demostró por qué esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad. El ya famoso Parque del Jazz se llenó de sabor, cultura, turismo y mucha música que conectó las raíces con los sonidos de tendencia del momento.

Pulzo estuvo presente en Mompox generando un cubrimiento especial de las fiestas al borde del Río Magdalena y llevando a sus lectores y audiencia en redes sociales momentos épicos que se vivieron en este municipio parte de los 18 pueblos patrimonio que tiene Colombia.

Una dosis de sabrosura que rompió récords

El FestiJazz 2025 se convirtió en el plan perfecto. Durante sus tres días la asistencia superó todas las expectativas y confirmó la apuesta que plantea la Gobernación de Bolívar por impulsar la cultura y el turismo como una jugada ganadora.

El ambiente fue una locura:

Doble tarima: con dos escenarios encendidos, el público pudo saltar entre los ‘shows’ sin perderse los detalles.

Música sin límites: hubo una parrilla de artistas nacionales e internacionales que fueron una mezcla explosiva. El último día contó con vallenato para los románticos, pop latino para bailar de cerca, champeta para el descontrol y mucho buen jazz que puso a vibrar hasta el último rincón de Mompox.

Cultura y artesanías locales: además de la música, el festival ofreció una feria de artesanías y una agenda académica, convirtiendo la ciudad en un centro cultural activo día y noche.

La Gobernación de Bolívar resaltó varias de las cifras positivas del impacto económico que produjo este evento en su economía local:

El 51 % de los recursos inyectados ( 7.871 millones de pesos ) vino de los gastos de asistentes, en su mayoría visitantes no residentes.

) vino de los gastos de asistentes, en su mayoría visitantes no residentes. El 28 % correspondió al efecto ‘derrame económico’.

El 20 % a gastos logísticos y de operación de los organizadores.

Los mayores beneficiados durante las fiestas fueron los negocios de alojamiento y servicios de comida, con el 58% del impacto (8.932 millones de pesos), a los cuales le siguieron comercio (14 %), servicios profesionales (13 %), arte y entretenimiento (10 %) y transporte (5 %).

El Parque del Jazz, un ‘spot’ imperdible

El Parque del Jazz fue el corazón de la fiesta que sirvió como escenario principal para la inyección de energía y talento. La Gobernación de Bolívar busca con estos eventos no solo entretener, sino también dinamizar la economía local, logrando que el turismo y la cultura sean el motor de la región.

“Mompox se ha quedado detenido en el tiempo y eso nos permite volver a nuestra historia y nuestros saberes. […] Logramos ‘sold out’ y ocupación al 100 %, la gente decidió alquilar sus casas, los municipios vecinos también quedaron llenos, restaurantes llenos, todo estuvo lleno”, señaló en entrevista para Pulzo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Si te perdiste esta edición, te toca poner la alarma, porque el FestiJazz ya se consolidó como una cita obligada en el calendario de festivales del Caribe. Mompox demostró que tiene la magia, la cultura y la energía para ser el destino de fiesta que todos quieren visitar.

* Pulzo.com se escribe con Z