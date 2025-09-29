La Unión Europea (UE) comenzará a implementar a lo largo de los próximos meses un nuevo sistema de control fronterizo llamado EES (Entry/Exit System) o Sistema de Entrada/Salida, que cambiará la manera en que los colombianos y otros viajeros no europeos ingresan y salen del Viejo Continente.

Esta herramienta, que reemplazará el sellado manual de pasaportes, entrará en funcionamiento de forma progresiva a partir del 12 de octubre, con el objetivo de estar plenamente operativa para abril de 2026.

El EES fue diseñado para reforzar la seguridad y la gestión migratoria en las fronteras exteriores de la UE. Su principal novedad es que registrará digitalmente tanto los datos personales como biométricos de los viajeros de “terceros países”, es decir, aquellos que no son ciudadanos ni residentes permanentes de la Unión Europea o del espacio Schengen (zona de 29 países europeos, mayoritariamente de la UE).

Lee También

¿Cómo funciona el EES?

Cuando un colombiano viaje a cualquier país del espacio Schengen —como España, Francia, Alemania, Italia u Holanda— deberá someterse a un registro digital en la frontera. En lugar de que el agente de migración selle el pasaporte, el sistema captará y almacenará la información de manera automatizada.

Los datos que se registrarán incluyen:

Información del documento de viaje (número de pasaporte, país emisor y fecha de vencimiento).

Datos biométricos: huellas dactilares y fotografía facial.

Fecha y lugar de entrada o salida del espacio Schengen.

El sistema controlará también las estancias cortas: hasta 90 días en un período de 180 días, que es el límite actual para colombianos sin visa Schengen. Esto permitirá a las autoridades europeas saber con exactitud si una persona ha excedido su tiempo permitido y detectar irregularidades migratorias con mayor rapidez.

Y es que, desde 2015, los colombianos pueden viajar a Europa sin visa Schengen para estadías cortas. Esa exención sigue vigente, pero con la llegada del EES se suman nuevos trámites en frontera.

La primera vez que se cruce la frontera Schengen, el viajero colombiano deberá proporcionar sus huellas dactilares y una foto en vivo, además de presentar su pasaporte. Ese registro quedará guardado en la base de datos europea y tendrá validez durante varios años. En visitas posteriores, solo se verificará la información ya almacenada, por lo que el proceso será más rápido.

Es importante tener en cuenta que negarse a proporcionar los datos biométricos podría implicar la negativa de ingreso. Además, si un viajero excede los 90 días permitidos, quedará registrado automáticamente en el sistema, lo que podría acarrear sanciones o restricciones para futuros viajes.

Complemento con ETIAS

El EES no debe confundirse con el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que será un permiso electrónico previo al viaje, similar al ESTA de Estados Unidos. Aunque ambos sistemas son diferentes, se complementan para reforzar los controles.

Recomendaciones para los que viajen a Europa

Verificar vigencia del pasaporte: el sistema se basa en la información del documento, por lo que debe estar vigente y en buen estado.

Llegar con tiempo al aeropuerto: durante los primeros meses podría haber demoras en los controles fronterizos.

Cumplir las reglas de estadía: no exceder los 90 días dentro del período de 180 días para evitar alertas automáticas en el sistema.

Mantenerse informado: consultar fuentes oficiales de la UE y de las embajadas europeas para saber los requisitos actualizados antes del viaje.

Con esta medida, la Unión Europea busca modernizar el control fronterizo, agilizar los procesos para viajeros frecuentes y fortalecer la seguridad. Para los colombianos, el EES no significa el fin de la exención de visa, pero sí representa un paso adicional para poder entrar al continente, que implicará dejar datos biométricos y aceptar un control digital mucho más estricto.

