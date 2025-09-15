Minor Hotels, uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo, acaba de poner la lupa en América Latina con una movida que no tiene nada de tradicional. Con la mira puesta en el viajero que busca algo más que una cama para pasar la noche, la cadena acaba de estrenar en Lima, Perú, su primer hotel en este país: el nhow Lima, un lugar que promete ser el nuevo epicentro de la cultura, la fiesta y el diseño.

Ubicado en el vibrante distrito de Miraflores, a 35 minutos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez , el nhow Lima es un “hotel de estilo de vida” diseñado para romper con los moldes, según lo señaló la cadena hotelera. Con 243 habitaciones distribuidas en trece pisos, este lugar está pensado para ser un destino en sí mismo, un centro creativo donde la imaginación y la cultura local se fusionan con un estilo vanguardista.

Más que habitaciones: una experiencia para todos los sentidos

Este hotel es el sueño de cualquier amante de la buena vida. La experiencia comienza en el tercer piso con Zönico, un restaurante de alta cocina que rinde homenaje a la diversidad de sabores de los ocho países conectados por el río Amazonas. Si lo que busca es fiesta, el piso 13 es su lugar. Ahí se encuentra Pagano, un bar exclusivo y sofisticado que busca convertirse en un referente de la vida nocturna limeña. El hotel también cuenta con un ‘poolbar’ al aire libre para que los huéspedes se relajen en un ambiente con estilo y cosmopolita.

Además de ser un lugar de fiesta y gastronomía, el nhow Lima nace con un enfoque muy claro en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), con once salas multifuncionales para eventos. Estos espacios cuentan con tecnología de punta y una ambientación que se aleja de los centros de convenciones tradicionales. El objetivo es que las empresas que busquen un lugar para reuniones o lanzamientos de marca, encuentren un sitio que los inspire a ser creativos y a pensar diferente.

Con esta apertura en Lima, Minor Hotels reafirma su apuesta por la región y consolida su estrategia de expansión internacional. Un paso que demuestra que, a la hora de viajar, la experiencia de marca, el diseño y la innovación son tan importantes como el destino mismo.

