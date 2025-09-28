El parche en Bogotá se pone más exótico. El recién inaugurado y disruptivo hotel nhow Lima, marca disruptiva del portafolio de Minor Hotels, se estrena en Colombia con una experiencia inmersiva y un reto para los más aventureros: una ‘búsqueda del tesoro gastronómico’ con boletos 2×1 escondidos en el Parque El Virrey para probar lo más exquisito de la cocina peruana y amazónica.

Minor Hotels trae a la capital colombiana una probadita de lo que es su marca más vanguardista. Desde el martes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025 , el restaurante del NH Collection Teleport Royal se transformará para transportar a sus comensales al nuevo hotel de la capital peruana.

El ‘tour’ gastronómico por el Amazonas que no se esperaba

El corazón de esta experiencia es la propuesta gastronómica de Zönico, el restaurante de nhow Lima. Lo tradicional quedará a un lado, ya que el recorrido es un viaje creativo que conecta la memoria ancestral con la sofisticación urbana.

La carta está diseñada por Wilfred Dass, chef de nhow Lima, junto con Rodolfo Chocontá, chef corporativo de la Región Andina para Minor Hotels Europe & Américas. Juntos se enfocaron en ingredientes sorprendentes y poco comunes de la cuenca amazónica:

Castaña de madre de Dios.

Palmitos del Putumayo.

Frutas como macambo y copoazú.

Raíces tropicales como galangal.

Los bogotanos podrán probar platos como el chupe de mariscos con patacones crocantes y la coliflor rostizada con puré de zanahoria y camote. Para los amantes del dulce hay postres como el puro cacao amazónico 78 % o la torta de zapallo de Lambayeque. Quienes busquen vivir esta experiencia podrán encontrar platos desde los 45.000 pesos colombianos, y entradas y postres desde los 35.000 pesos colombianos y 28.000 pesos colombianos respectivamente.

¡A buscar el boleto 2×1 en el Parque El Virrey!

Para hacer esta semana aún más interesante, nhow Lima trae una invitación a explorar las calles. Desde este fin de semana, la marca iniciará la búsqueda de boletos premiados en el Parque El Virrey.

La iniciativa consiste en buscar varios boletos 2×1 que estarán escondidos en la zona y que darán un pase al beneficiario para degustar el menú peruano en la zona del parque. Si encuentra uno, solo tiene que reservar en el restaurante con al menos un día de anticipación para canjear su premio* aplican términos y condiciones.

Adicionalmente, para los amantes del ‘brunch’, el ya famoso ‘Lazy brunch’ del NH Collection Teleport Royal también se vestirá con sabores peruanos durante el fin de semana: ofrecerá anticuchos, tiraditos nikkei, lomo saltado, causa de pollo con aguacate y una barra de ceviches.

Rodolfo Chocontá, chef corporativo de Minor Hotels, resumió la propuesta:

“Queremos que cada comensal viva el Perú de una manera diferente: no solo a través de sus sabores, sino también de su cultura y su capacidad de reinventarse constantemente”, señaló.

nhow Lima aterrizó en Bogotá indicó que con esta experiencia se busca proyectar que la cocina también puede ser disruptiva, divertida y memorable, pues más que una cena, es un encuentro cultural que celebra el poder de la gastronomía para contar historias y conectar ciudades.

