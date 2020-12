green

Vacuna de Pfizer se abre paso en Reino Unido y EE. UU.

Ya se había comenzado a aplicar en el Reino Unido desde esta semana, y el viernes quedó en firme la autorización de la autoridad sanitaria en EE. UU. (FDA) para que la vacuna de las firmas Pfizer y BioNTech se comience a aplicar en forma, en EE. UU., a partir de este lunes.

Esta noticia le cae bien a un país que ha registrado récords de más de 3.000 muertes diarias por coronavirus esta semana, para un total de casi 300.000 fallecidos y 15,6 millones de casos.

Otra buena noticia es que las farmacéuticas AstraZeneca (creadora de la vacuna de Oxford) y la rusa Gamaleya (dueña de la vacuna Sputnik V) unirán esfuerzos y desarrollarán ensayos clínicos en conjunto, con el fin de que sus vacunas se complementen y aumenten la eficacia, una iniciativa que es ejemplo para que otras farmacéuticas lo imiten.

En Colombia, por su parte, la vacunación para población no prioritaria comenzaría en 2022.

Nueva lesión de James preocupa

El fantasma de las lesiones no se aleja del volante colombiano, quien no jugará este sábado contra el Chelsea, un partidazo en el que no veremos la magia del colombiano, que esta semana no entrenó porque salió golpeado del encuentro contra el Burnley.

Esas molestias físicas han afectado su continuidad como titular en el Everton y han impactado el rendimiento del cucuteño en la Selección Colombia, que espera por su próximo entrenador, que podría ser Reinaldo Rueda, quien ya les habría contado de su salida a algunos de sus jugadores de confianza en la selección chilena.

La música también está de duelo

En las últimas dos semanas, el mundo del fútbol no solo perdió a Maradona, Luis Gerónimo López, Alejandro Sabella y Paolo Rossi, sino que la muerte también se llevó a dos músicos colombianos.

El mismo día, el jueves 10 de diciembre, murieron los pianistas Samuel del Real y Jorge Guarín, reconocidos exponentes de géneros como la salsa y el latin jazz; también hicieron parte de las orquestas de Pacho Galán y Fruko y sus tesos, respectivamente.

El barranquillero Samuel del Real padecía diabetes y falleció este jueves, a los 67 años de edad, en Chicago (EE. UU.), en donde vivía desde 1985, informó El Heraldo al reportar este hecho triste para la música.

Jorge Guarín, por su parte, nació en Armero (Tolima) e hizo parte de orquestas nacionales, como Fruko y sus tesos, The Latin Brothers, Pantera, Los Caribes y Lucho Bermúdez; e internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico cuando visitó a Colombia.

Biden y Harris, personajes del año

La revista Time decidió que los personajes del año fueran el presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, por haber dominado al “minotauro”, a pesar del pataleo del perdedor, un hecho que le cambiará la cara a Estados Unidos.

Sin embargo, la tarea no es llegar sino mantenerse, como lo resume la publicación en este párrafo: “Derrotar al Minotauro era una cosa; encontrar la salida del laberinto es otra. Ha llegado un invierno oscuro y no habrá descanso para los vencedores”.

Eclipse total de Sol no se podrá ver en Colombia

El 14 de diciembre se presentará el último fenómeno de este tipo del año, pero solo se podrá apreciar en todo su esplendor en Chile y Argentina.

Este lunes, la Luna pasará por enfrente del Sol durante 24 minutos y tapará por completo a la estrella por un poco más de 2 minutos, según el Real Observatorio de Greenwich en Londres, en Reino Unido.