The New York Times y The Washington Post informaron en la noche de este viernes que la aprobación de emergencia la dio la FDA, el ente que regula la comercialización de fármacos.

El anuncio lo hizo Denise Hinton, directora científica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos en una carta.

Una inmensa operación logística va a ser lanzada de forma inmediata, en las próximas horas, para distribuir la vacuna en el país.

Y el presidente Donald Trump inmediatamente dijo que la primera vacuna será administrada “en menos de 24 horas”, en un video publicado en Twitter.

Vacuna en México

Entre tanto, el regulador sanitario de México, Cofepris, hizo lo propio al aprobar el uso de la vacuna desarrollada conjuntamente por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“La Cofepris le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus Sars-cov-2 para la prevención del covid-19“, dijo el funcionario.

México se suma a la lista de países en aprobar el uso del medicamento después de Reino Unido, Baréin, Canadá y Arabia Saudita, y ahora Estados Unidos.

El gobierno mexicano anunció esta semana que empezaría la vacunación contra el nuevo coronavirus a finales de diciembre, con un primer lote de 250.000 dosis para inmunizar a 125.000 personas, pues la vacuna requiere de dos aplicaciones, entre este mes y enero de 2021.

La prioridad de vacunación la tendrá el personal médico que está enfrentando la pandemia y se administrará solo en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila, debido a la ultracongelación y logística que exige la conservación del medicamento.

México firmó un convenio para adquirir 34,4 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech, que tras el primer lote llegarán a un ritmo de un millón mensuales entre enero y marzo, y de 12 millones en abril, informó el gobierno.

Ese país también acuerdos preliminares de compra con el proyecto chino-canadiense CanSinoBio, por 35 millones de dosis, y con el británico AstraZeneca, por 77,4 millones de dosis, además de ser parte del mecanismo internacional COVAX, que le permite comprar 51,6 millones de vacunas adicionales.

Con 113.019 fallecimientos y 1,22 millones de casos acumulados de covid-19, según cifras oficiales hasta el viernes, México -de 128 millones de habitantes- es el cuarto país más enlutado del mundo por la pandemia.