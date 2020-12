El caso lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en España, y dijo que la mujer tendrá que cumplir una condena de 10 años de prisión luego de que “simuló ser maltratada por su expareja”, se lee en un comunicado.

El caso se remonta a 2016, y la sala civil y penal de ese tribunal considera que la mujer “planeó la utilización de los agentes (de policía) y del juez como instrumentos para conseguir la detención y el ingreso en prisión de su exnovio”, al que culpó de haberla secuestrado y agredido sexualmente.

La investigación también involucra a un hombre acusado de haberle ayudado a la impostora a cumplir su cometido.

De acuerdo con la denuncia que presentó la mujer, a la que el diario El Mundo identifica como Vanesa Gesto García (de 36 años), “la mentirosa del pegamento”, supuestamente dos “cómplices” de su novio la habían secuestrado en la puerta de su casa en Fabero, el 17 de octubre de 2016 sobre las 11 de la noche, que la obligaron a ingresar a un vehículo y que se la llevaron hasta el municipio de Bembibre.

El diario español citó la versión textual que dio Vanesa Gesto García ante las autoridades para culpar a su novio, Iván Rico (35 años), y dijo que la mujer inventó todo esto porque el hombre no quería continuar con la relación amorosa.

“Me raptaron. Me llevaron a la bodega de mi exnovio. Allí, él me desnudó. Sentí algo caliente abajo. Pensé que era semen. Después me di cuenta de que escocía. Me había echado pegamento en la vagina. Luego me dejaron abandonada. Busqué ayuda”.