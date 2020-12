El demócrata Joe Biden, de 78 años, que debe ser investido como el 46 presidente de Estados Unidos el 20 de enero, y Kamala Harris, de 56 años y primera mujer electa como vicepresidenta, fueron seleccionados por encima de otros tres finalistas.

La prestigiosa publicación también había considerado al mandatario Donald Trump, al movimiento contra las desigualdades raciales detonado por la muerte del afroestadounidense George Floyd, y el doctor Anthony Fauci y el personal sanitario más expuesto al COVID-19.

“Juntos [Biden y Harris] ofrecieron restauración y renovación en un solo boleto. Y Estados Unidos compró lo que estaba vendiendo: después de la participación más alta en un siglo, acumularon 81 millones de votos y contando, la mayor cantidad en la historia presidencial, superando a Trump por unos 7 millones de votos y cambiando cinco estados de campo de batalla”, dice Time en la nota central dedicada a los dos políticos.

Después, la autora del artículo, Charlotte Alter, construye un sobrecogedor párrafo que resume la situación de la potencia mundial en la actualidad.

“Derrotar al Minotauro era una cosa; encontrar la salida del laberinto es otra. Ha llegado un invierno oscuro y no habrá descanso para los vencedores”, es la metáfora con que Alter pinta la realidad. “Trump está librando una guerra de información contra su propio pueblo, el primer presidente de la historia en subvertir abiertamente la transferencia pacífica del poder. El país ha alcanzado un nuevo y sombrío hito: más de 3.000 muertes por COVID-19 en un día. Millones de niños se están quedando atrás en su educación; millones de padres están sin trabajo”.

