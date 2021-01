El nuevo gobernante estadounidense, del partido Demócrata, venció en los comicios con su fórmula Kamala Harris, la primera vicepresidenta que tiene el país norteamericano.

Biden-Harris llegan con un discurso diferente, y menos incendiario, frente a varios temas que algunos consideran podrían mejorar las relaciones con varios países, especialmente en asuntos económicos y sociales, e incluso con organizaciones internacionales.

Pulzo consultó con un experto en políticas internacionales y él indicó cuáles serían los países a los que mejor les iría con Joe Biden como presidente de Estados Unidos y a los que no les convendría.

Lawrence Gumbiner, que además es un exdiplomático estadounidense que ha trabajado en asuntos asociados a comercio, economía, riesgos políticos, estrategias ambientales, Derechos Humanos y relaciones internacionales (algunas enfocadas en Latinoamérica y Medio Oriente), también resumió las razones por las que esos países ganarían o perderían, como se puede ver en este video:

En sus declaraciones, Gumbiner solo incluyó de América del Sur a un país, a Brasil, en lado de los posibles afectados. A ciertas zonas de Asia tampoco les auguró un buen panorama y menos a las que tengan problemas con los Derechos Humanos o dictaduras. Mientras que de Europa agregó a varios con buenas posibilidades, los de la zona occidental.

Eso coincide, en parte, con un análisis que hizo a finales del 2020 Ian Bremmer, politólogo, columnista de asuntos exteriores y editor general en Time, que, al igual que el experto consultado por Pulzo, menciona entre los ganadores a Alemania y México, vecino de Estados Unidos (ver mapa).

Al primero, Bremmer lo incluye porque cree que ese cambio en Estados Unidos también le va a permitir a Alemania “averiguar qué viene después de [Ángela] Merkel”, mientras al segundo, porque en parte podría haber menos posibilidades de que haya “una crisis por temas migratorios”.

Gumbiner opinó algo similar, pues consideró que Centroamérica con Biden vería más “políticas de desarrollo” y sobre el caso México hasta agregó un ‘adiós al muro’. No obstante, también señaló que no se descarta que el nuevo presidente de Estados Unidos tenga que “mandar un mensaje de seguir mano dura con la gente que cruza la frontera”, aunque se sabe que en materia migratoria Biden-Harris han planteado la posibilidad de tener una política más humana.

“Es una cuestión muy sensible y él no va a poder abrir tanto, porque va a causar un problema de política doméstica. No veo que vaya a seguir con el muro; lo dudo. […] Este fue un símbolo de Donald Trump con el que muy pocos, en el partido Demócrata, estaban de acuerdo. Pero debe tener cuidado porque si manda mensaje de puertas abiertas va a tener un problema muy rápido en cuanto a la cantidad de gente, pues con todo lo que ha pasado en México y Centroamérica, con la COVID y los huracanes, la situación es muy difícil para la gente de Centroamérica, y el motivo de la migración es económico, no es político; no es otra cosa que tratar de conseguir una mejor vida en los Estados Unidos”, explicó el exdiplomático a Pulzo, pero esta declaración no fue incluida en el video resumen.