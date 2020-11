La publicación, además, recordó un trino que hizo Jill Biden, meses antes de ser elegida como la nueva primera dama de EE. UU. En agosto del 2020, ella expresó: “Enseñar no es lo que hago. Es lo que soy”.

Teaching is not what I do. It’s who I am.

I’ll be giving my convention speech tonight from my former classroom.

Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020