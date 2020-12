Este sábado, los ‘Toffees’ tienen un nuevo desafío en la Premier League al enfrentar a los ‘Blues’, que invirtieron un gran capital para tener un equipo competitivo en la temporada 2020-2021.

Sin embargo, Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, confirmó que no podrá contar con James Rodríguez, una de sus estrellas y jugadores más destacados en esta temporada.

(Lea también: el precio real de una camiseta autografiada por James Rodríguez)

Los otros jugadores con los que no podrá contar Everton son Coleman, lateral izquierdo, y Delph, quien a veces es utilizado como volante y en otras oportunidades de lateral derecho.

Este será el segundo partido que se pierde James en la temporada por lesión. El único juego en el que estuvo ausente por molestias físicas fue contra Newcastle, el primero de noviembre; encuentro que terminó en derrota para su equipo.

Así hizo el anunció el entrenador Carlo Ancelotti durante rueda de prensa de este viernes:

🤕 | Carlo says we will be without James, Delph and Coleman for #EVECHE.

Watch live: https://t.co/TMNCGxsU0Q pic.twitter.com/R4ERshUc6f

— Everton (@Everton) December 11, 2020