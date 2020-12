Después de las cientos de críticas a la actual camiseta amarilla de la Selección Colombia, que apenas fue anunciada en marzo de 2019 hubo una catarata de memes en su rechazo, ahora se confirmó la que será la nueva indumentaria que utilizará la ‘Tricolor’ para la Copa América 2021, que se celebrará en nuestro país, y para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Catar 2022.

Aunque desde hace varios meses ya se conocía el diseño completo de la nueva camiseta gracias a una filtración, ahora se ratificó y se publicaron varias fotos de esta debido a que ya se está vendiendo en una tienda deportiva del Reino Unido.

De esto se dio cuenta el tuitero Jay Waller, un galés aficionado a la cultura colombiana, que la encontró en la tienda Pro:Direct Soccer.

Colombia volverá a ser vestida por Adidas, con una camiseta sencilla, color amarillo en casi toda su totalidad, con distintivos rojos en sus hombros, con cuello redondo color azul y con la bandera nacional en sus mangas.

El detalle más llamativo de la nueva camiseta es que tendrá el mapa del país en la parte trasera del cuello.

La página web de Pro:Direct Soccer tiene a la venta la camiseta de la Selección Colombia en versiones. La auténtica tiene un precio de 110 libras esterlinas, es decir unos 500.000 pesos colombianos al cambio de hoy; mientras que la réplica está en 75 libras (342.000 pesos).

I must say, I’m a massive fan of the collar detail and the sleeve cuffs. Simple yet elegant. pic.twitter.com/7EMkc5INg0

— Jay Waller (@JayJamesWaller) December 10, 2020