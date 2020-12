green

Además de la vida profesional, varios personajes con gran reconocimiento en Colombia desarrollan diferentes actividades que ocupan parte de su tiempo y balance financiero. Las empresas y fundaciones marcan una tendencia.

1. James Rodríguez

La estrella de la Selección Colombia, James Rodríguez, además de ser futbolista profesional, construyó una empresa familiar de bebidas. En entrevista con Portafolio.co en 2015, Marco Rubio, tío del jugador, dijo que James tuvo la idea cuando jugaba en el Porto de Portugal y aún no había disputado la Copa del Mundo Brasil 2014. Además, agregó que la empresa es manejada por la familia del cucuteño, destacando que James es una persona muy familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agua mineral 10 Gold (@10gold_)

2. Shakira

A lo largo de su carrera, la cantante barranquillera ha estado involucrada en actividades sociales. A finales de la década de 1990, inauguró una fundación cuyo objetivo es apoyar a la comunidad infantil vulnerable en Colombia y otros países del mundo. En una entrevista realizada en el programa ‘Yo, José Gabriel del Canal RCN’ en 2005, la artista colombiana afirmó que, junto a la música y el amor, la Fundación es su causa más importante. Adicionalmente, Shakira lanzó su marca de perfumes aprovechando el reconocimiento que ha edificado por años.

3. Rigoberto Urán

“Mi Universidad ha sido mi bicicleta”, declaró Rigoberto Urán en una entrevista con la Revista Semana. Así lo ha demostrado el ciclista nacido en Urrao quien no solo expresa su afecto hacia el ciclismo con sus grandes participaciones en las competiciones más importantes del mundo, sino también lo hace con su empresa inaugurada en el 2019, uno año muy agitado en el que sufrió una dura lesión que puso en riesgo su vida. Bicicletas y diferentes artículos deportivos son los productos más destacados en el catálogo de la organización.

4. Carolina Cruz

No todas las experiencias para los personajes públicos han sido buenas. El ejemplo claro es el de Carolina Cruz, quien hace varios años impulsó su propio emprendimiento de joyería y belleza. En los últimos años, incluso antes de la pandemia por la COVID 19, la presentadora colombiana ya había manifestado la difícil situación económica y una posible quiebra en una entrevista con la Revista Aló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio)

5. Maluma

Juan Luis Londoño, o más conocido como Maluma, siempre ha expresado su gran interés en la moda. En 2015, el artista de reguetón decidió lanzar su marca de ropa. En un declaración con la Revista Fucsia, el antioqueño manifestó cómo nació su gusto por el mundo empresarial: “Desde hace mucho tiempo, soñaba con crear mi propia marca de ropa, quería diseñar mis cosas, pero no se me había dado la oportunidad porque no tenía las herramientas, ni los canales de distribución”.

6. Radamel Falcao García

El samario es uno de los futbolistas que ya planea su vida cuando el fútbol no sea su ingreso económico principal. Aunque aún no tiene consolidado algo estable, sus deseos se centran en lo empresarial. Así se lo hizo saber a Daniel Habif durante una entrevista: “Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios en la que pueda estar al frente de ellos”.

Sin embargo, Falcao tiene una fundación cuyo objetivo es ayudar a las familias de escasos recursos. La preocupación por la calidad de vida de las personas es un aspecto que caracteriza al delantero colombiano quien, también, ha donado alimentos y dinero durante la pandemia.

7. Juanes

“Escuchar a las víctimas es permitir que la paz nos toque”, declaró Juanes a Foros Semana. El artista, nacido en Medellín, instauró una fundación cuyo objetivo es construir una cultura de paz en el país. De esta forma, Juanes reconoce la importancia de un país sin conflictos en el que todos sean escuchados.

8. Carlos Vives

Carlos Vives es uno de los artistas más populares del país por su trayectoria y carisma. A pesar de sus grandes logros, premios y viajes, siempre se ha sentido muy representado con Santa Marta, su ciudad natal. Así es como aparece su fundación que busca promover el mejoramiento de la ciudad que lo vio nacer. Adicionalmente, el grueso de la población lo reconoce como un artista de música colombiana; sin embargo, Carlos Vives también participó en varias producciones de televisión con papeles protagónicos.

Adicionalmente, Carlos Vives y, su hermano, Guillermo Vives tienen un prestigioso restaurante que ha sido visitado por grandes personajes como Roger Federer. Lastimosamente, la crisis sanitaria por la COVID 19 obligó a que los hermanos cerraran temporalmente el restaurante por los altos gastos que requiere.

9. Paola Jara

La artista colombiana de música popular recientemente se incursionó en un mundo más empresarial. La ropa deportiva será ahora uno de sus pilares fundamentales en su vida. En una publicación de Instagram, Jara expresó que sus gustos deportivos y saludables junto a una preocupación económica fueron claves para que tomara esta decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Jara (@paolajarapj)

10. Daniela Ospina

Después de la ruptura amorosa con James Rodríguez, Daniela Ospina se dispuso a crear una empresa de ropa deportiva. Además de ser jugadora de voleibol y modelo, ahora es empresaria. En 2018, la empresa dio el salto esperado. Según un artículo de Portafolio.co, la empresa vendió 5.100 prendas por cerca de 700 millones de pesos.