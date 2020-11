green

Rigoberto Urán nació para ser un campeón del ciclismo. Eso se piensa luego de conocer que ganó su primera carrera apenas cuatro días después de ingresar a un club de ciclismo y no tener mayores conocimientos sobre la técnica con la que debía correr encima de la bicicleta.

“Arranqué a montar cicla en abril del 2001, inicié un lunes y el viernes había una contrarreloj. Yo no sabía qué era una contrarreloj, no tenía ni idea. Me dijeron: ‘Vaya de este punto a este punto lo más rápido posible’. Solamente tenía el casco y una bicicleta, pero no tenía uniformes adecuados ni nada. Les gané a todos los pelados, entonces dijeron: ‘Ve, este pelado tiene futuro’”, recordó el popular ‘Rigo’ en una de las tantas conferencias que ha dado a diferentes empresas y cuyos segmentos se han viralizado en los últimos años.

Sin embargo, el ciclista colombiano nacido en Urrao tuvo que sobreponerse a la adversidad desde muy joven ya que, poco después de que empezara su formación deportiva, con unos 14 años, su padre fue asesinado por paramilitares.

Urán no lo pensó dos veces y decidió hacerse cargo de su madre y su hermana trabajando de la misma forma que lo hacía su padre: vendiendo chance en ese municipio antioqueño. En sus tiempos libres, el deportista paisa entrenaba, de tan buena manera que no tuvo inconvenientes para convertirse en un profesional admirado por millones de personas en Colombia y el mundo.

Datos desconocidos sobre la vida de Rigoberto Urán

Sus ángeles italianos

En sus primeros años como ciclista profesional en Europa, una familia de italianos prácticamente lo adoptó y lo trató como su hijo. ‘Rigo’ tuvo una caída bastante fuerte en el 2007 que le generó fracturas muy delicadas y en las casi tres semanas que estuvo en el hospital y los posteriores meses de recuperación sus padres adoptivos jamás lo abandonaron.

La visita a la tumba de su padre luego de ganar medalla de plata en los Olímpicos

Rigoberto sorprendió al país ocupando el segundo lugar de los Juegos Olímpicos Londres 2012. En entrevista con Pulzo, Urán habló de la visita que hizo a la tumba de su padre después de ese importante logro deportivo y lo mucho que se emocionó al recordarlo luego de publicar su libro biográfico este año.

“Cuando yo consigo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, yo me regreso a Urrao y me voy directamente a donde está enterrado mi padre y le digo: ‘Padre, lo logramos’. Al leerlo en el libro, fue difícil, complicado, lloré”, contó el ciclista nacional.

Su segundo hogar en el mundo es Mónaco

‘Rigo’ pasa gran parte del año en ese principado, en el que tiene una residencia desde hace varios años. El ciclista reparte su tiempo entra su querida Antioquia y esa región francesa.

Cuando estuvo al borde de la muerte

Urán tuvo una caída en la Vuelta a España 2019 que lo marcó para siempre. En la primera semana de esa competencia chocó contra el pavimento y sufrió fracturas en la clavícula, la escápula y las costillas. Lo que pocos sabían es que la operación a la que fue sometido en ese entonces fue bastante delicada, a tal punto que los médicos le expresaron que contó con bastante suerte de seguir con vida.

Así lo relató el corredor en una entrevista con la periodista española Eva Rey: “La operación fue muy dura. Fueron casi siete horas de cirugía, se perdió mucha sangre. Salen los médicos como diciendo: ‘Jueputa, casi que no terminamos eso’. Luego me llevan a la UCI, tengo una intoxicación con morfina, esos días fueron los más complicados de mi vida”.

‘Rigo’ duró tres semanas hospitalizado en Barcelona y apenas pudo pronunciarse al respecto en sus redes sociales manifestó: “Estoy vivo de chimba”.

Su familia ya le pidió que deje el ciclismo

Fue tan fuerte lo que vivió el deportista paisa por esa caída el año pasado que su mamá y su esposa le pidieron que le pusiera punto final a su carrera. “Mi mamá me decía qua ya dejara de montar, que dejara de joder con eso. Y cuando estuve con Michelle (su esposa) en el hospital porque fue muy duro, estuve casi 22 días en el hospital. Hablábamos de eso: ¿qué sentido tiene sentir montando?”, recordó Urán en su diálogo con Rey.

Sin embargo, el subcampeón del Giro de Italia 2013 y 2014 y del Tour de Francia 2017 pensó que una caída no era una situación que ameritara su retiro, por lo que siguió adelante y aún cree que correrá un par de años más.

¿Quién es su mamá?

La progenitora de ‘Rigo’ no suele aparecer públicamente. Se trata de doña Aracely de Urán, quien se mantiene bastante pendiente del bienestar del corredor del equipo Education First y con el que mantiene una relación bastante cercana.

¿Cuánto lleva con su esposa?

Michelle Durango fue la mujer que lo flechó hace más de 10 años, cuando apenas superaban los 20 años de edad. Hace dos meses, Urán confirmó que ambos serán padres de una niña a la que llamarán Carlota. Su esposa ya tiene cinco meses de embarazo.

Lo que se ve haciendo después del retiro

El deportista paisa es consciente de que le quedan unos dos años de carrera profesional. En diálogo con Pulzo visualizó lo que será de su vida cuando se retire y concluyó que no va a tener lío alguno para mantenerse ocupado, porque le encanta trabajar. Además, ofertas no le faltan.

“Me encanta trabajar, he trabajado desde niño. Tengo una empresa que cada día va creciendo más, el tema de las conferencias, hemos recibido propuestas para ser comentaristas, cosas de humor, de todo. La idea es continuar un par de años más y ya después se mira qué se hace”, le expresó Urán a este medio de comunicación.

Logros deportivos más importantes de Rigoberto Urán

A continuación, un video que resume varios de los hitos más relevantes del palmarés de ‘Rigo’: