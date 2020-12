green

El barranquillero Samuel del Real padecía diabetes y falleció este jueves, a los 67 años de edad, en Chicago (EE.UU.), en donde vivía desde 1985, informó El Heraldo al reportar este hecho luctuoso para la música.

Además de la de Pacho Galán, Del Real integró otras orquestas de salsa como Dimensión latina y El trabuco venezolano. Uno de sus temas más conocidos fue ‘Ella no baila sola’, con el que empezó su proyecto musical, recordó el diario costeño.

Pero diez años antes de radicarse en Chicago, Del Real se fue de Colombia para Venezuela, en donde “formó una orquesta con la que trabajó en el Hotel Tamanaco Internacional, al tiempo que era pianista, administrador y productor de diversos proyectos musicales en la industria discográfica de ese país”, añade el mismo medio.

Zona Cero, por su parte, informó sobre la muerte del también pianista Jorge Guarín, nacido en Armero (Tolima), y que hizo parte de orquestas nacionales como Fruko y sus tesos, The Latin Brothers, Pantera, Los Caribes, Lucho Bermúdez; e internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico cuando visitó a Colombia. También acompaño en el piano a artistas de la talla de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Andy Montañez y Óscar de León.

El reconocido pianista Chelito de Castro, que tocó en muchos temas de Joe Arroyo, expresó en Twitter sus condolencias por los fallecimientos de Del Real y Guarín:

Hoy nos dejan estos dos grandes MAESTROS de la salsa colombiana, Samuel Del Real y Jorge Guarin. Mi respeto y mi admiración por siempre. #melodiasenelcielo pic.twitter.com/2D6DkIl2vc — Chelito De Castro (@ChelitoDeCastro) December 11, 2020

Otro lamento de De Castro que recoge este medio es: “Lo que pueda escribir sobre el fallecimiento de los Maestros, Samuel Del Real y Jorge Guarin, será poco para su grandeza. QEPD. Llora mi piano”.

Pero no es el único pésame que publica Zona Cero. También difunde las palabras del pianista barranquillero Álvaro Cabarcas, ‘Pelusa’: “176, ¿Qué puedo decir ante la partida: de dos amigos grandes del Piano? Buen Viaje maestros Samuel del Real y Jorge Guarin. 176 es la suma de las teclas de dos Pianos”.

En el mismo sentido se manifestó el timbalero Rafael Benítez Tordecillas, cuyo pesar lo reprodujo también el mismo portal: “Ya se me están agotando mis lágrimas de llorar a mis compañeros, amigos y hermanos. Con quien he compartido toda una vida. Grabaciones, viajes éxitos, risas etc. Que se han ido. Hoy se fueron dos de los mejores pianistas que ha tenido Colombia. Jorge Guarin y Samuel Del Real. Jorge compañero en Fruko y sus Tesos y Sonora Dinamita. Y en Rafa & su Charanga fue mi pianista preferido”.