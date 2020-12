green

Mientras que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol están labrando el camino para la llegada de Reinaldo Rueda, incluso podrían pagar un dinero para que esto se dé, el entrenador también toma decisiones cruciales para su futuro.

El seleccionador vallecaucano, según dio a conocer La Cuarta, empezó a despedirse de los jugadores más importantes de Chile, los mismos que lo han respaldado públicamente en todo su proceso allí.

Ese medio escribió que Rueda “ya se contactó con los máximos referentes” y les confesó las “razones para su partida”. En la misma charla, el técnico les agradeció por estos casi tres años de trabajo juntos.

Entre esos chilenos con los que se comunicó está Arturo Vidal, quien, dice el informe del medio, le agradeció por aportar para la cohesión de un equipo que estuvo fracturado por las peleas internas que hubo en el pasado entre los mismos futbolistas.

La gran probabilidad de que llegue Rueda a la Selección Colombia

Desde que se anunció la salida de Carlos Queiroz, el gran candidato para la ‘Tricolor’ es el técnico caleño. La decisión sobre su llegada ya parece estar tomada por parte de los directivos, aunque aún no esté el trato hecho.

A pesar de que se habrían presentado algunos inconvenientes, Rueda Rivera continúa como la primera opción para tomar el mando y guiar el camino hacia el éxito en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América del 2021.

No obstante, el único que no se ha manifestado públicamente sobre esta situación es el mismo Reinaldo Rueda. Él ha estado al margen de los medios de comunicación y no ha expresado ni una sola palabra.