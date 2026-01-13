En un mundo que parece un flujo interminable de “historias” de Instagram y hilos de X (antes Twitter), Han nos lanza una pregunta demoledora: ¿Estamos realmente narrando o solo estamos acumulando datos? Así nos adentramos en el breve libro del muy aclamado Byung Hul Chan, titulado “La crisis de la narración” (Herder Editorial, 2023), una delicia de lectura – así algunos nos digan que el adjetivo no es precisamente “delicioso” cuando de leer prosa filosófica se trata-.

El proceso de escritura de Han es tan fascinante como su obra. Experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, escribe originalmente en alemán. Él mismo ha confesado que sus ideas no nacen frente a una pantalla, sino en su jardín en Berlín. Han cultiva flores raras y afirma que “las ideas crecen como las plantas: despacio y con cuidado”.

Para La crisis de la narración, su proceso fue casi meditativo. El autor suele escribir a mano o en periodos de profundo aislamiento, rechazando la rapidez del mundo digital que critica. Su estilo minimalista —ensayos breves de poco más de 100 páginas— busca ser un antídoto contra la obesidad informativa del siglo XXI.

En este ensayo que reseñamos, Han sostiene que hemos transitado de la era de la narración a la era de la información. Mientras que la narración crea una comunidad, una historia con principio, nudo y desenlace que nos da un “hogar” en el tiempo, la información es puntual, efímera y se agota en el instante en que se consume.

El libro se estructura como una crítica al storytelling moderno. Para Han, el storytelling es el “cadáver” de la narración: una herramienta de marketing diseñada para vender, no para vincular. Estamos en la era de la postnarración: La narración auténtica, según el autor, requiere de la “mirada prolongada” y del silencio, algo que el capitalismo digital ha aniquilado en favor del scroll infinito.

Las principales reflexiones que nos hace el filósofo-escritor podrían resumirse en las siguientes:

La vida como dato: Hoy no vivimos experiencias, recolectamos datos para ser exhibidos. Si no se publica, parece que no sucedió. Estamos en la era de la infoxicación, intoxicados por tanto…

La información no cura: A diferencia del conocimiento que se narra y se integra a la vida, la información solo se acumula. Produce un “ruido” que nos impide escuchar la voz de la experiencia.

Estamos en la era de hablar de nosotros mismos y no de escuchar: Solo escuchando se comparten historias y se crea comunidad.

La pérdida de la comunidad: La narración reunía a las personas alrededor del fuego; el storytelling digital nos aísla en burbujas de consumo individual.

Nacido en Seúl en 1959, Han es hoy el filósofo vivo más leído del mundo. Su vida está llena de giros que parecen sacados de una novela. Por ejemplo, estudió Metalurgia en Corea, pero a los 22 años engañó a sus padres diciéndoles que se iba a Alemania a seguir con sus estudios técnicos. En realidad, no sabía ni una palabra de alemán y su verdadero plan era estudiar Literatura. Abandonó definitivamente la ciencia tras provocar una explosión accidental en su casa mientras experimentaba con productos químicos. Se pasó a la filosofía porque sentía que leía “demasiado despacio”. Según él: “Para estudiar a Hegel la velocidad no es importante. Basta con leer una página al día”.

Recientemente, en mayo de 2025, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades, consolidándose como la voz definitiva sobre la deshumanización digital.

Byung-Chul Han ha publicado 32 libros hasta 2025. Dentro de sus principales obras, entre otras, están las siguientes: La sociedad del cansancio (Herder Editorial, 2012); La sociedad de la transparencia (Herder Editorial, 2013); La agonía del Eros (Herder Editorial, 2014); Psicopolítica (Herder Editorial, 2014); La salvación de lo bello (Herder Editorial,2015); La expulsión de lo distinto (Herder Editorial,2017); Loas a la tierra: Un viaje al jardín (Herder Editorial, 2019); Infocracia (Taurus, 2022); Vida contemplativa (Taurus,2023); La crisis de la narración (Herder Editorial, 2023); Sobre Dios: Pensar con Simone Weil (Herder Editorial, 2024); La tonalidad del pensamiento (Herder Editorial, 2025).

Para terminar, es fascinante observar cómo en sus obras más recientes, como “La tonalidad del pensamiento” que también recomiendo ampliamente, Han se aleja un poco de la crítica ácida a la tecnología para abrazar una filosofía más estética y sensorial. Sostiene que el pensamiento no es solo un proceso cognitivo, sino un “estado de ánimo” o una “atmósfera”, algo que el algoritmo jamás podrá replicar porque carece de cuerpo y de melancolía.

Por otro lado, su libro “El fin de los rituales” (2019) complementa perfectamente a La crisis de la narración, explicando cómo hemos cambiado los ritos (que son sociales y repetitivos) por el mero consumo de estímulos que nos dejan vacíos. Tampoco se lo pierdan. La lectura de los 3 libros parece una trilogía, aún sin oficialmente serlo.

Si sienten que el tiempo se les escapa entre los dedos y que su vida es una sucesión de instantes sin conexión, este(os) libro(s) es(son) para ustedes. Es hora de recuperar nuestra capacidad de narrar para, por fin, volver a reconocernos y habitarnos. Si es la primera vez que se acercan a este autor, les recomiendo seguir el “hilo de Ariadna” de su pensamiento: comienza por La sociedad del cansancio para entender el diagnóstico, seguir con La crisis de la narración para entender qué hemos perdido, y culminar con Sobre Dios para encontrar esa chispa de sentido y silencio que el autor propone como resistencia.

PD: Ñapa: En YouTube pueden encontrar un extraordinario video en donde se profundiza sobre las ideas de Han respecto a cómo el flujo constante de información está destruyendo nuestra capacidad de generar vínculos profundos a través de las historias.

