Un reto visual es un pasatiempo digital que ha conquistado el mundo de las redes sociales y los portales de noticias. Se trata de un tipo de acertijo que pone a prueba la agudeza visual y la rapidez mental de quien lo enfrenta. A diferencia de los crucigramas o sudokus, que se basan en la lógica y los números, estos desafíos se centran en la capacidad de observación, obligando a los ojos y cerebro a trabajar en conjunto para identificar detalles, diferencias u objetos ocultos en una imagen. Son un entretenimiento viral que transforma la simple acción de ver en un ejercicio de concentración.

El mecanismo de estos desafíos es ingeniosamente simple, pero efectivo. La mayoría de los retos visuales presentan dos imágenes aparentemente idénticas y el objetivo es encontrar la sutil diferencia que las separa, o una sola imagen en la que hay que descubrir un elemento camuflado entre el ruido visual. Su éxito radica en que explotan la tendencia natural a ver lo obvio, ocultando la solución a plena vista. A menudo, la respuesta se encuentra en un pequeño cambio de color, una forma inusual o un objeto que pasa desapercibido por el entorno en el que está.

¿Cuánto tiempo se debe descansar la vista?

Para combatir la fatiga visual, una de las técnicas más reconocidas y fáciles de aplicar es la regla 20-20-20. Esta consiste en, cada 20 minutos de estar frente a una pantalla, mirar un objeto que esté a 20 pies de distancia (unos 6 metros) durante 20 segundos. Al seguir esta pauta, le da a los músculos de los ojos la oportunidad de relajarse y reenfocar, lo que reduce la tensión acumulada.

Se pueden incorporar otros hábitos para un descanso más profundo. Por ejemplo, es recomendable parpadear con más frecuencia para lubricar los ojos y evitar la sensación de sequedad. También, puede aprovechar los descansos para cerrar los ojos por un minuto o realizar algunos ejercicios sencillos como mover la vista de arriba abajo y de un lado a otro. Estas acciones complementarias ayudan a mantener la salud ocular a largo plazo.