Por: Noticiero 90 minutos

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La parálisis cerebral es un diagnóstico que engloba diversos trastornos permanentes que afectan el movimiento, el tono muscular y la postura, como lo señala el neurólogo Jean Pierre Perdomo. Según el especialista, esta condición surge por lesiones o un desarrollo anormal en el cerebro durante etapas tempranas, ya sea por traumas o infecciones ocurridas en ese periodo delicado de la vida. De acuerdo con la descripción clínica expuesta por Perdomo, la parálisis cerebral no corresponde a una sola enfermedad, sino a un abanico de alteraciones neurológicas que pueden impactar a cada persona de manera muy distinta.

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Los síntomas varían en función de la región cerebral que haya resultado afectada. Por ejemplo, algunos pacientes manifiestan una rigidez muscular severa, conocida como espasticidad, mientras otros presentan movimientos erráticos e involuntarios, denominados discinesia, o problemas significativos de equilibrio, afección que se reconoce como ataxia. Además de los retos motores, se pueden presentar dificultades complementarias en habilidades fundamentales tales como el habla, el proceso de tragar alimentos, la visión, la audición e incluso, en ciertos casos, discapacidades intelectuales o epilepsia, lo que complica aún más el abordaje clínico de la parálisis cerebral, según lo explicado por el neurólogo consultado.

El contexto clínico subraya una verdad clave: la capacidad de adaptación del cerebro infantil, denominada neuroplasticidad, es mucho mayor en edades tempranas. Perdomo enfatiza que una detección e intervención antes de los primeros dos años representa una ventana crucial, pues el sistema nervioso en desarrollo tiene mayor potencial para reorganizarse, establecer nuevas conexiones neuronales y suplir las funciones perdidas o limitadas. Por eso, identificar la parálisis cerebral en una etapa inicial permite que los niños puedan alcanzar destrezas motoras y cognitivas que más adelante serían muy difíciles o imposibles de desarrollar.

El manejo de esta condición se entiende como un proceso a largo plazo enfocado en mejorar la calidad de vida y favorecer la autonomía personal del paciente. De acuerdo con Perdomo, esto requiere múltiples intervenciones combinadas: la terapia ocupacional ayuda a alcanzar independencia en tareas cotidianas; la terapia de lenguaje y deglución asegura la comunicación y alimentación segura; la terapia farmacológica recurre a medicamentos como relajantes musculares o inyecciones de toxina botulínica para controlar síntomas motores y crisis convulsivas; y la terapia quirúrgica busca corregir deformidades u otros problemas ortopédicos que comprometan la movilidad o generen dolor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas de la parálisis cerebral en niños?

De acuerdo con el neurólogo Jean Pierre Perdomo, los síntomas de la parálisis cerebral en niños dependen de la zona del cerebro afectada y pueden incluir rigidez muscular (espasticidad), movimientos involuntarios o descoordinados (discinesia), y problemas de equilibrio (ataxia). Asimismo, pueden presentarse dificultades en el habla, la deglución, la visión, la audición y, en ocasiones, discapacidad intelectual o epilepsia.

¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es importante en la parálisis cerebral?

La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse y crear nuevas vías de conexión, lo que permite compensar funciones que una parte dañada ya no puede desempeñar. Según el neurólogo consultado, esta habilidad es especialmente relevante en niños pequeños, ya que les permite desarrollar habilidades motoras y cognitivas importantes si reciben una intervención temprana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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