Ese espacio que muchos usan para guardar sartenes, ollas o incluso productos que acaban de llegar del mercado, en realidad tiene un propósito mucho más ingenioso y útil: es un cajón calentador. Su diseño está pensado para mantener la comida a una temperatura ideal de servicio, asegurando que sus platos no se enfríen mientras termina de preparar los demás o espera a que todos se sienten a la mesa. Es una herramienta práctica.

Aunque parezca obvio, la función de este cajón de la estufa no es tan conocida como se pensaría. Si bien puede parecer un espacio perfecto para guardar utensilios, su verdadero atributo es completamente distinto. Diseñado para mantener los alimentos calientes, esta ranura evita que las comidas pierdan temperatura, sabor y textura. Es especialmente útil en ocasiones donde se preparan varios platos a la vez, garantizando que el primero que terminó siga caliente cuando el último esté listo para ser servido.

La clave para entender esta característica a menudo se encuentra en el lugar menos esperado: el manual de instrucciones. Muchos fabricantes de estufas con esta función especifican claramente en sus guías de usuario que el cajón calentador está diseñado específicamente para mantener los alimentos a la temperatura ideal. Sin embargo, en la prisa del día a día, la mayoría de las personas lo ignora o simplemente lo olvida, perdiendo la oportunidad de aprovechar al máximo el potencial de su estufa.

¿Cómo puedo hacer que mi estufa caliente más?

Para lograr que la estufa alcance su máximo potencial de calentamiento, es fundamental centrarse en dos aspectos clave: el uso de los recipientes adecuados y el correcto mantenimiento de los quemadores. Utilice ollas y sartenes que tengan el tamaño apropiado para cada quemador, asegurando que la base cubra completamente la llama. Esto no solo maximiza la transferencia de calor a los alimentos, sino que también evita que se desperdicie energía. Por otro lado, es crucial mantener limpios los quemadores, ya que la grasa y los residuos de comida pueden obstruir los orificios de salida del gas, lo que resulta en una llama débil e ineficiente.

Un buen mantenimiento puede marcar una gran diferencia. Si tiene una estufa de gas, revise periódicamente que los orificios de los quemadores no estén bloqueados. Puedes usar un cepillo pequeño o un alfiler para limpiarlos con cuidado. Además, asegúrese de que la mezcla de aire y gas sea la correcta; si la llama es de color naranja o amarillo, en lugar del azul intenso ideal, es posible que necesite un ajuste. Para estufas eléctricas, revise que las bobinas estén niveladas y que no haya residuos quemados.

¿Cómo se le quita lo quemado a la estufa?

La grasa y los derrames de comida quemada pueden ser un dolor de cabeza en la cocina, pero afortunadamente existen soluciones caseras muy efectivas que no requieren productos químicos agresivos. El bicarbonato de sodio y el vinagre, por ejemplo, son una combinación ganadora. Puede espolvorear una cantidad generosa de bicarbonato sobre la superficie afectada y luego rociar vinagre blanco. La efervescencia que se produce al mezclarse ayuda a aflojar la suciedad pegada. Deje que la mezcla actúe durante unos 15 minutos antes de frotar suavemente con un paño o una esponja no abrasiva. Este método no solo limpia, sino que también desodoriza y es ideal para el mantenimiento regular de la estufa.

Para las manchas más difíciles o quemaduras profundas, especialmente en estufas de gas, puede recurrir a una pasta más concentrada. Mezcle bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta obtener una consistencia espesa y aplíquela directamente sobre las zonas quemadas. Para las parrillas, si puede retirarlas, déjelas en remojo en un recipiente con agua caliente y un poco de jabón para platos. En estufas de vitrocerámica o inducción, es importante usar una espátula de plástico o una cuchilla de afeitar especial con mucho cuidado para no rayar la superficie.

